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元晶財報／上半年EPS 0.67元 創歷史新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

太陽能模組大廠元晶（6443）今（9）日公告財報，第2季每股純益0.3元，較首季0.37元略減，但較去年同期0.03元激增十倍，累計上半年每股純益0.67元，半年報創歷史新高。展望未來，元晶指出，下半年將迎來報復性安裝潮，公司有信心營運持續成長。

元晶第2季營收23.68億元，季增8.6%，年增25.2%，稅後純益1.43億元，季減18.7%，年增921.4%；累計上半年營收45.47億元，年增16.6%，稅後純益3.19億元，年增641.8%。

元晶指出，公司第2季毛利率突破雙位數，來到10.4%，季增0.82個百分點，但5、6月則完成一次性加速提列折舊共1.67億元，若扣除此一因素，實際上第2季財報將更為亮眼，不亞於第1季。

展望未來，元晶指出，近期政府2025年太陽能安裝目標的執行進度雖然有雜音，但在外在干擾因素陸續沈澱後，再加上上游材料價格落底將消除觀望並刺激需求，預計第3、4季可望迎來報復性安裝的契機，以公司的高效能產品及產業地位，屆時可望受惠最大。

此外，由於元晶相較他廠提早一年投入最新型的高功率模組，技術領先台灣同業，佔有先行優勢，同時產能也是台灣居冠，觀察市場中大型案場的接單狀況及市占率，法人預估，元晶下半年市場占有率可望延續上半年強勁動能。

元晶 太陽能

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