AI 浪潮襲來 炬識科技宣布升級資料治理服務

人工智慧（AI）帶動對資料應用的投資，更加速企業對資料治理的高度需求。亞洲全方位資料服務領導品牌炬識科技（Athemaster）今（9）日宣布全面升級資料治理相關產品線與服務，導入多項資料治理工具與產品，全面助攻企業打造以資料驅動的商業決策系統，加速轉型並接軌 AI 時代。

近期因 AI 應用浪潮崛起，企業如何在處理資料中導入 AI，或透過 AI 強化資料治理成為熱議話題。炬識科技觀察，許多企業資料團隊在產製資料及導入 AI 的過程中，即便認知到資料的重要性，但缺乏適合的方式管理及分工處理資料專案、無法清楚定義資料治理內容與治理策略，使資料品質成果低落，難以發揮AI的真正效能。

有鑑於此，炬識科技宣布全面升級其資料治理相關產品線與服務，將獨家於台灣代理包含 Ataccama One 在內的多項知名資料治理管理工具，搭配炬識科技的專業顧問團隊協作，能透過全面的資料治理策略規劃為企業建構出可執行的治理框架，提供精準的資料驅動決策系統。

炬識科技執行長暨創辦人顏良修表示：「AI 高速發展之下，資料該如何運用及妥善管理已成為台灣公、私部門共同面對的艱鉅挑戰。我們期盼，除能透過全新升級導入的資料治理相關產品及顧問服務，協助客戶運用資料達到精準決策外，更能帶領企業建構完善的資料治理系統，讓各產業能以數據制定精準的策略佈局，達成 AI 轉型的最終目標。」

作為微軟金級夥伴的炬識科技，今日也宣布未來將配合微軟 AI 戰略推動Azure Data Platform、Azure Open AI及Copilot 生態圈的發展，期盼透過與微軟生態系統的攜手合作，協助企業加速企業內部 AI 應用、滿足多元資料的需求，將高品質資料成為推動AI的基石。

炬識科技指出，面對資料治理龐大需求，資料人才的培育亦成為關鍵，即使資料及 AI 產業人才缺口已逐漸縮小，但供不應求的態勢並未改變；學校、企業內或產業培訓機構，對於資料專案與管理人才，如何將資料正確管理與運用多仍一知半解。

對此，炬識科技亦將透過獨家的資料管理方法論，與多位資深技術專家組成專業顧問群，協助人才與企業提供專業的技術支援與顧問規劃，定義企業資料產品發展方法。期盼能為台灣公、私部門制定更完整的人才培育，促進整體AI生態圈的發展。