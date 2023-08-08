童子賢：在印度生產PC，Why not

印度製造筆電話題再起，和碩態度受矚目，對此，董事長童子賢昨（7）日回應，如果客戶有在地需求，「我們印度廠也有能力，Why not（有何不可）？」業界解讀，和碩對在印度生產筆電採正面態度。

印度政府上周無預警推出PC進口管制政策，想要強推「印度製造」，雖然後續改口表示新規將延至11月上路，但已引起PC產業界議論，是否需要展開新一波布局，和碩的策略如何？市場聚焦。

印度政府3日宣布有條件限制筆電、平板與個人電腦進口當地，以推動本土製造業發展，引發包含蘋果在內的品牌業者緊急宣布暫停進口，也讓印度政府政策急轉彎，改口表示新規將延至11月上路，給予業者三個月過渡期。

童子賢表示，印度限制PC進口，明顯跟以前台灣限制汽車進口政策一樣，是用限制進口來加速本地製造。

和碩印度工廠位於清奈，主要生產蘋果iPhone，尚未跨足其他產品線。童子賢強調，和碩在印度其實有不少人運作，去當地不會只設限於單一產品，「如果客戶有在地需求，我們的廠也有能力，Why not？」

童子賢指出，在印度我們也不排除做筆電，「如果印度官方有他的國家政策，是限制進口、鼓勵在地製造，那我們就跟進。」

童子賢表示，和碩在印度持續擴廠，現在良率不可同日而語，在中國大陸需要三年克服的生產難關，在印度可能要五年。和碩在印度已經運作三年，愈來愈接近生產「轉折點」。

童子賢分析，在印度生產不會太困難，大家不要一直迷戀在大陸那種大型製造基地，因為同樣方式在東南亞很難複製，東南亞是多點供應、集中製造，可能零組件來自東南亞各國，最後送到印度組裝PC、智慧手機。

在這波印度PC進口管制政策出爐後，宏碁是少數「老神在在」的品牌廠，主要原因就是早有布局。

宏碁集團創辦人施振榮昨日指出，宏碁在印度製造是雙向並行，除了自己生產外，也外包給其他本地廠商代工。

他強調，要考慮競爭力的問題，現在因地緣政治關係，全球化趨勢變為區域化生產，是有一些政治因素，但是生產規模、生態系的有效性因素都要考慮。