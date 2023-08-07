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集邦：8月上旬面板報價續揚 TV面板漲勢仍較IT強

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技7日公布2023年面板8月上旬報價。集邦／提供
集邦科技7日公布2023年面板8月上旬報價。集邦／提供

集邦科技（TrendForce）今（7）日發布8上旬面板報價，包括電視、IT用的監視器及筆電面板價格全面續揚。TrendForce研究副總范博毓表示，儘管已有品牌客戶對電視面板價格節節上漲，感到成本壓力。但面板廠仍以產能調控方式，維持上漲動能。

范博毓指出，8月是TV品牌客戶持續針對年底促銷備貨期，TV面板價格仍然延續前幾個月的漲勢。縱使連續幾個月的TV價格上漲已經讓部分品牌客戶大感吃不消，成本壓力增加，可能要進一步減少採購需求的雜音也陸續出現。不過面板廠認為，持續透過稼動率的調控，按需求生產，仍可以讓價格維持上漲動能。目前預期8月32吋漲2美元，43吋漲3美元，50吋漲5美元，55吋漲6美元，65吋漲6~8美元，75吋漲8~10美元。

在監視器產品方面，范博毓表示，目前觀察8月MNT面板價格仍有機會維持上漲，但因為商務機種需求持續疲弱，消費機種需求在第2季度已增加不少，第3季再成長空間也不明顯。因此預期8月的價格上漲幅度不大，較早反映漲價的Open Cell面板在8月漲幅稍微收斂，預計漲0.1~0.2美元。至於面板模組報價，8月預期21.5吋、23.8吋及27吋，均各漲0.1美元。

至於筆記型電腦用面板，范博毓說，8月NB面板價格維持微幅上漲態勢，因為第2季面板出貨增長明顯，第3季面板出貨成長空間反而縮小。因此價格調漲較集中在低階的HD TN機種上，中高階的FHD IPS機種因為供給產能較充沛，調漲空間可能較少。不過因為面板廠仍希望全面調漲各尺寸規格的價格，目前預期8月HD TN機種調漲0.1美元，FHD IPS機種也會調漲0.1美元，最終仍需視面板廠與品牌客戶的議價後，觀察品牌客戶能否接受全面調漲。

電視面板

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