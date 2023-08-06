張忠謀：陸奪霸半導體機會不大

美國與中國大陸的科技冷戰暗潮洶湧，紐約時報四日刊登對台積電創辦人張忠謀三個多小時的專訪。他表明，雖然美中科技競爭愈演愈烈，但「我們控制住所有的瓶頸，如果我們要掐住他們（中國大陸），他們其實無能為力」。紐時同日另刊登台積電董事長劉德音的訪談，他強調，台積電在走向全球的同時，仍須根留台灣。

紐時報導一探張忠謀如何在五十四歲知天命之年，才開始創業，助台灣躍為經濟巨人、重塑晶片產業樣貌，最終身處美中科技戰核心。一九八七年張忠謀創立台積電，為其他公司製造晶片，專注於製程，商業模式清晰。他曾對獲聘台積電研發副總的蔣尚義直言，台積電目標是成為第一、不惜代價。

如今台積電穩拿蘋果及輝達等大客戶訂單，中國大陸近十年來則想方設法複製自己的台積電，但張忠謀認為，中國大陸奪得半導體霸主地位的機會不大。至於美國針對中國大陸祭出的一系列政策，欲阻止中企取得尖端半導體技術，張忠謀則認為，美國企業將因此失去一些業務，中方則將找出反擊之道，但整體而言，目前業界不會有問題。

心繫台灣的張忠謀也擔憂美中在台海問題上爆發衝突。他提到，若中國大陸入侵台灣，發動兩棲戰爭或海上封鎖的可能性很低，但仍不能夠排除，他想避免這種情況。

張忠謀表示，台積電正面臨地緣政治挑戰。但他仍覺得自己二○一八年退休的時間點合理，此一決定是由科技而非政治驅動。他並確認台積電已取得技術領先地位，「我們不會失去優勢」。

劉德音在另一篇紐時訪談中談到矽盾說，他認為，中國大陸不會因半導體而侵不侵台，而是取決於美中想要如何維持雙方都想的現狀。

此外，劉德音坦言，台積電位於美國亞利桑那州工廠的困境，包括進展緩慢以及該公司與美國工人之間，因文化差異而出現緊張關係。他已建議美國政府，除了晶片法案中的五二○億美元（約台幣一點六六兆元）補貼，美方應該再給予獎勵措施，用於鼓勵美企購買美製晶片上，否則該計畫將很快遭遇瓶頸，而台積電對此尚無解方。