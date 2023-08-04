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阿里雲公開兩款70億參數開源大語言模型 供產學研究使用

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

阿里巴巴集團的數字技術與智能骨幹業務阿里雲宣布，將公開兩款70億參數開源大語言模型Qwen-7B 及Qwen-7B-Chat，將在AI模型社區ModelScope及AI協作平台Hugging Face上架，為開源生態做出貢獻。

今年4月，阿里雲推出自研大語言模型通義千問。可生成類似於人類表達的中英文雙語內容，還包括70億及以上參數量級不同的模型規模。此次阿里雲發布的開源版本包括預訓練的70億參數基座模型Qwen-7B和基於這一模型微調的對話模型 Qwen-7B-Chat。

為進一步助力AI技術普惠，全球學術、研究及商業機構均可免費獲取上述模型的代碼、模型權重和文件。對於商業應用需求，月活躍用戶少於1 億的公司可免費使用模型，用户數超過該量級的企業可向阿里雲申請許可證。

阿里雲智能集團首席技術官周靖人表示：「透過開源自研的大語言模型，我們旨在促進技術普及，並讓生成式AI惠及更多的開發者及中小企業。阿里雲一直不遺餘力地推進不同的開源舉措，我們期待這一開放的模式能啟發更多集體智慧，並進一步促進開源社群的蓬勃發展。」

阿里巴巴集團 AI

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