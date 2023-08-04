誇大印表機的列印成本每頁0.1元？公平會開罰

公平會日前委員會議決議， PChome購物網站銷售「HP OfficeJet Pro 8730 頂級商務旗艦機」印表機商品，廣告刊載「黑色單頁成本不到0.1元 列印成本一省再省……*需單獨購買959XL超高容量黑色墨水匣」，實際上列印無法達成廣告宣稱之成本效益，因就足以影響交易決定之商品品質為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定，處網路家庭國際資訊股份有限公司及台灣惠普資訊科技股份有限公司各新台幣10萬元罰鍰。

公平會表示，網路家庭公司經營PChome購物網站銷售HP印表機商品，廣告刊載「黑色單頁成本不到0.1元 列印成本一省再省……*需單獨購買959XL超高容量黑色墨水匣」，讓人認為HP印表機搭配使用特定墨水匣時，列印黑色單頁成本不到0.1元。

但據公平會調查，本案是由惠普公司製作及提供案關商品的廣告內容，且依該公司網站資料顯示，959XL超高容量黑色墨水匣的黑色單頁印製成本約為0.69元（2,078元/3,000頁），惠普公司也自承無相關佐證資料，故廣告與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會提醒，業者在銷售商品時，應隨時注意廣告表示的真實性，以免違反公平交易法規定，並保障消費者權益。