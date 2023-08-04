推本土製造 印度限制電腦進口

路透報導，印度政府昨天發布一份通知，表示即日起限制筆記型電腦（ＮＢ）、平板電腦和個人電腦（ＰＣ）的進口，以推動本土製造業的發展。筆電品牌宏碁、華碩至截稿前皆未評論，產業人士分析，宏碁目前已在印度設有自有小型組裝產線，也與當地代工廠合作製造ＮＢ，可望抵銷不利情況。

印度一直試圖透過在包括電子產品在內的廿多個行業，提供與生產相關的激勵措施推動本地製造業的發展。

業界人士指出，相較於智慧手機產業布局印度多年，ＮＢ相關供應鏈在印度著墨不多，至今未看到大型國際品牌有明顯指令要供應鏈遷往印度。

台系電子代工廠雖布局印度，但主要生產智慧手機，包含鴻海、和碩、緯創、廣達、英業達、仁寶目前在印度皆未設專門因應ＰＣ的大型工廠。

英業達二○一五年曾到印度設廠，原本以製造ＮＢ、平板為主，但後來因為客戶沒需求，目前已撤出印度。