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iPhone 15上市前搶一波 中華電、遠傳推三星摺疊機預購

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

蘋果新一代智慧手機iPhone 15可望在9月中旬發表，下旬開賣。趕在iPhone 15上市前搶一波，三星最新折疊Galaxy Z Fold5 / Flip5將登台，中華電信（2412）、遠傳（4904）4日開預購，搭配5G指定資費，除加碼補貼，更大打舊換新優惠。

SamsungGalaxy Z Fold5 / Flip5、Galaxy Tab S9及Galaxy Watch6系列將於8月18日正式開賣。中華電信宣布，4日12點起至8月13日17點止，同步開放SamsungGalaxy Z Fold5 / Flip5在中華電信網路門市限量預購、Galaxy Tab S9與Galaxy Watch6系列於門市付費客訂，8月15日起即可優先取貨。

中華電信也公布，兩款摺疊新機「精采5G購機」超優資費優惠，月繳999元以上方案，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼折3,000元、Galaxy Watch6合購優惠折3,000元，VIP客戶續約可享最高購機折5,000元，總計最高享加碼11,000元折價優惠。

此外，中華電信表示，申辦精采5G指定資費方案，原價32,888元的Galaxy Z Flip5 256G新機零元入手；另搭配月繳1,399元購機方案，綁約48個月，Galaxy Z Fold5 256G專案價25,990元，並享指定銀行信用卡30期0利率。

中華電信指出，於上述期間至中華電信完成預購Galaxy Z Fold5 / Flip5，可同享原廠限量早鳥禮「全星守護 螢幕意外損失保險一年期」，預購Galaxy Z Fold5再享三星商城指定配件購物金3,000元、預購Galaxy Z Flip5 可享購物金2,000元。

遠傳電信宣布，4日起開放預購今年最新三星旗艦摺疊智慧型手機Galaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip5，搭配心5G指定資費手機零元起，再享十大好禮優惠，包含舊換新最高折6,000元、VIP續約最高折5,000元、遠傳星機保2個月優惠、防駭心守護及來電答鈴服務、遠傳friDay影音2個月暢看、超夯李多慧大禮包及Galaxy Watch 6加價購折價，登錄再送Samsung Rewards 6,000點及原廠預購好禮等超值好康，加碼再抽星宇日本雙人機票！另外，購買空機可享加碼3,000元好禮。

遠傳表示，購買遠傳獨家頂級旗艦Galaxy Z Fold5 1TＢ頂規版本，限量送Samsonite萬元行李箱；搭配遠傳心5G 1,399資費、綁約48個月，專案價只要36,888元，就能把原價67,888元的頂規旗艦帶回家。

遠傳指出，本次三星Galaxy Watch 6系列、平板電腦Galaxy Tab S9系列，遠傳同步開放預購，並推出超值優惠，到遠傳升級三星大全配，一站購足手機、手錶與平板，完整串連體驗Galaxy生態圈。

遠傳強調，推出十大好禮迎接預購星粉，包括手機折價、配件好禮、保險及加值服務等多重優惠，凡是購買獨家型號Galaxy Z Fold5 1TB，加送市價萬元Samsonite 20吋行李箱。熱門的Galaxy Z Flip5（8+256G）搭配申辦指定5G資費，專案價只要零元。

遠傳表示，十大好禮還包含，搭配舊機換新機，除了回收價外，選購Galaxy Z Flip5和Galaxy Z Fold5新機專案價最高可再折6,000元；VIP續約享最高再折5,000元；「遠傳星機保」行動裝置保險2個月保費免費；防駭心守護及來電答鈴3個月免月租費；遠傳friDay影音影劇暢看2個月；Galaxy Z Flip5李多惠大禮包加價購優惠，原價3,790元，加價購只要2,590元，現折1,200元，內含手機殼、口袋行動電源、時尚掛繩及李多慧人形立牌等；在網路門市申辦再拿1,000元家電3C購物金。

遠傳電信 中華電信 Galaxy Z Fold

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