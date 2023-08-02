台灣女性CEO前30強揭曉！上銀蔡惠卿獲上市第一、矽晶圓女王徐秀蘭獲上櫃第一

根據2023年度的「最佳上市櫃女性CEO」調查中，可以發現台灣現有1700多家上市櫃公司的高階主管，共有225位女性擔任董事長或執行長、總經理（含董事長兼任總經理），整體上榜比率為13.3％，其中，上市公司的女性CEO佔15.2％，上櫃公司則有10.8％的女性CEO，今年脫穎而出的前30強，共有10位創辦人、8位專業經理人、6位二代接班。

2021年《哈佛商業評論》（Harvard Business Review; HBR）全球繁體中文版首開風氣之先，推出全台第一份「最佳上市櫃女性CEO」調查。每兩年一次的評比，今年邁入第二屆。

全台1700多家上市櫃公司中，共有225位女性董事長或執行長、總經理（含董事長兼任總經理）。本刊扣除上任不到兩年、近年EPS為負值等條件，最終評選出上市女性CEO 20強，及上櫃女性CEO 10強，成為本屆台灣最佳上市櫃女性CEO 30強的桂冠得主（見附表）。

整體上榜比率為13.3％，其中上市公司的女性CEO上榜比率為15.2％，上櫃公司的女性CEO上榜比率則為10.8％。其中有二位女性CEO分別以兩家公司董事長入榜二次，包括身兼大成鋼及大國鋼董事長謝麗雲，與身兼環球晶及中美晶董事長徐秀蘭，因此30強中，共28位入榜。

上榜女性CEO身分別》10位創辦人、8位專業經理人、6位二代接班

入榜的女性領袖，行業分布廣泛，除了台灣經濟發展主力的半導體及資通訊相關產業外，更遍及機械、航運、建材營造、金融保險、食品生技、貿易百貨等領域，28位女性CEO中，以創辧人身分入榜者居最大比例，共10位為創辦人或共同創辦人。帆宣董事長高新明，繼2021年之後，本屆再度以創辦人身分，登上台灣上市櫃最佳女性CEO的排行，獲上市第八名。

帆宣是1988年由高新明創辦，從事高科技產業廠務及製程系統規劃整合服務，提供半導體廠重要的基礎建設支援。

其次，身分別第二多為專業經理人，共八位。分居上市及上櫃第一名的兩位女性領導人，上銀科技總經理蔡惠卿、環球晶暨中美晶董事長徐秀蘭，就是傑出專業經理人的典範。

上銀蔡惠卿、環球晶徐秀蘭，分奪上市第一與上櫃第一

奪下本屆最佳女性CEO上市第一名的蔡惠卿，是精密機械上市公司第一位女性總經理，曾獲《富比士》（Forbes）雜誌評選為50位亞洲最有影響力女CEO。蔡惠卿協助上銀總裁卓永財之子卓文恆接棒的名言——「扶上馬，送一程」更是台灣企業接班傳承的佳話。

有「晶圓女王」稱號的徐秀蘭，甫於今年六月奪得《安永世界企業家大獎》。這個候選人來自世界各國的全球優秀企業領導人的選拔盛會，已經舉辦了23屆，第一次由台灣企業家獲獎，也是第三位獲得此一獎項的女性領導人。

環球晶在徐秀蘭的領導下，已成為台灣第一暨全球第三大半導體矽晶圓製造廠，她成功主導四次併購，更已成為企業併購的教材案例。此次再奪國際大獎，為她的無數榮耀再添桂冠。

除了上述的創辦人與專業經理人之外，其他身分別還有六位屬於二代接班，三位是家族成員或家族配偶，一位為併購後出任。

本屆入榜名單，有七位女性CEO是與先生共同創業，占比高達四分之一。夫妻共同創業，先生多掌管研發、策略，太太則多掌管業務和內部管理，顯示太太們早已跳脫傳統刻板印象的「董娘」角色，而是企業中具有實權的管理者。

中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭。圖／聯合報系資料照片

緯穎洪麗寗、川湖林淑珍 掌握趨勢，搭上AI雲端產業軟硬體需求

分析勝出關鍵，多家傑出女性領導人經營的企業，都掌握了重要發展趨勢。像是緯穎、川湖、勤誠興業等與伺服器相關的企業，都搭上了人工智慧、大數據及雲端運算帶來的軟硬體需求。

專做伺服器的緯穎，在本次入榜上市CEO第三強的董事長洪麗寗帶領下，股價在七月下旬一度衝破2000元歷史新高。

緯穎2012年自緯創獨立出來，當時雲端運算還只是一項新興技術，但洪麗甯就已經認定，未來所有的系統都會仿效臉書和微軟的作法，將所有整合軟硬體的系統都放在雲端。洪麗甯出身硬體產業，卻能打破框架，邁向系統整合和雲端思維，創造全新的商業模式。

川湖科技則在七月下旬股價一度飆破1000元，躍居千金股成員。總部位於高雄，創立於1986年，川湖以生產家具五金配件起家，現已轉型為國際知名伺服器導軌、工業用導軌及電子零組件等產品的大廠。川湖董事長林聰吉自2018年起連續三屆入選《哈佛商業評論》台灣企業領袖100強；此次林聰吉的女兒林淑珍則以總經理的身分入選最佳上市櫃女性CEO，排名高居第五名，展現卓越的接班能力。

裕融嚴陳莉蓮、大學光學歐淑芳 策略清晰，市場定位明確

名列上市女CEO第六名裕融董事長嚴陳莉蓮，掌握購車市場的年輕化趨勢。此外，裕融的車貸不限品牌，不像同業只針對自家汽車品牌提供貸款，因此可以因應市場上的各種需求提供服務。

以「大學眼科」聞名的大學光學科技公司，董事長歐淑芳名列最佳上櫃女性CEO第二名，僅次於環球晶徐秀蘭。大學光學累計總股東報酬率高達632.12％，是所有列入女性CEO評比上市櫃公司第二名。

隨著3C產品的普及，現代人近視及老花的程度都高於以往，年齡層也不斷下降。大學眼科當初創業的策略就是以近視雷射手術起家，快速向中南部擴張，是相當創新的醫療服務業。

調查方式與時俱進，評選範圍較上屆擴大，更首度納入ESG指標

本次調查接軌國際，除了採用《哈佛商業評論》總部英文版評選全球百大CEO領導人績效的兩大財務指標，包括任內市值成長總金額及累計總股東報酬率（TSR）外，並加計平均每股稅後盈餘（EPS）的表現。

除了財務績效外，本屆調查亦比照國際趨勢，首度納入企業的ESG構面成績，以因應全球對卓越企業邁向永續的高標要求。而在本屆所有調查對象225位女性CEO所領導的企業中，約有四分之一已出具永續報告書，分析其內容後發現，女性領導的企業在社會面、經濟面、環境面和揭露面四大面向，表現都優於整體企業的水平。

另外，第一屆調查的評比對象只有上市櫃企業的女性董事長，本屆則將董事長以外的女性企業領導人也納入評選範圍，包括執行長、總經理，希望表彰更多傑出的女力典範。

【調查方法】 本項調查是以上市櫃企業女性領導人為評選標的。首先從台灣證券交易所的資料中，篩選出企業領袖為女性，並於2023年3月31日仍在職，一共225位。 要進入排序，還需符合下列條件：公司上市（櫃）兩年以上、且受評領導人就職滿兩年、未觸犯過重大法規疑慮者，並需符合企業財務標準（上市企業市值超過40億、2022年營收超過20億；上櫃企業市值超過10億、2022年營收超過5億；近五年內年度EPS不得有三年以上為負值，若上市櫃未滿5年者，不得有過半年份為負值）。最終共有96家上市櫃女性企業領袖符合標準，進入最終評比。 《哈佛商業評論》台灣最佳上市櫃女性CEO第二屆調查，不只重視財務績效，考慮近年ESG成為國際與台灣的重要顯學，今年更首度納入ESG評級。 最終計算方式，是依據每位企業領袖任期內的「財務構面」及「ESG評級」兩個面向，計算出最後的總成績，並據此進行排名。以下分別說明。 一、財務構面（占總成績85％），由下列三項指標構成，各占不同權重： 1. 任內市值成長金額：計算該企業領袖自就任日至2023年3月31日的市值金額變化，以計算結果排名（本項指標權重占40％）。 2. 任內累計總股東報酬率（TSR）：將該企業領袖自上任年度開始，不同年度累計股東報酬率加總，以計算結果進行排名（本項指標權重占40％）。 3. 任內年平均EPS：計算該企業領袖自就任當年至2022年的任內年平均EPS，以計算結果進行排名（本項指標權重占20％）。 二：ESG構面（占總成績15％） 將每家公司在中華民國證券暨期貨市場發展基金會公布之「公司治理評鑑」依級距換算分數，加上採用國立臺北大學「台灣永續評鑑」兩大指標進行分數計算。另參考Sustainalytics ESG及FTSE Russell ESG兩項國際ESG指標做為加分項，符合一個條件加一次分。 本調查相關資料蒐集來源，涵蓋上市櫃公司相關財務資料、國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心台灣永續評鑑、台灣集中保管結算所公司投資人關係整合平台ESG資訊。由《哈佛商業評論》全球繁體中文版、遠見民意研究調查及國立中山大學管理學院特聘教授陳世哲與國立臺南大學管理學院教授曹瓊文，率領團隊共同蒐集資料，並進行計算和排序。 為符合台灣企業的實際經營狀況，女性CEO是指各家企業具備實際決策權的女性領導人，職稱可能為董事長、副董事長、總裁、執行長或總經理。 企業績效表現多元，目前仍難有完美之衡量指標，〈台灣最佳上市櫃女性CEO 30強 〉調查力求嚴謹詳實，並盡力兼顧不同層面之相關績效，若有未臻完善之處，尚祈社會賢達與讀者批評指教。

（本文出自2023.07.31《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）