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投資人憂AI泡沫化 林百里：免驚

聯合報／ 記者吳康瑋／台北報導

ＡＩ股近日走勢波動引發投資人擔心泡沫化，廣達董事長林百里昨表示，股價是外界決定，並非想管就能插手管，ＡＩ仍握有長線利多，應用面的潛力無限，請大家不要太過擔心，「免驚」。

林百里昨出席與國防醫學院、三軍總醫院開發的「心電圖ＡＩ人工智慧判讀平台」簽約技轉發布會。他受訪表示，有關中東客戶的訂單還不能透露，以免影響市場，但他也說廣達一直以來的訂單能見度維持滿不錯的表現，不須太過擔心；至於是否擔心ＡＩ帶來的困難及挑戰？他笑稱，自己沒當作困難，反而認為是相當重要的機會，廣達將竭盡全力克服挑戰，更上一層樓，「ＡＩ發展絕對是無限量的」。

廣達股價昨下跌一點五元，收在二三七元，連兩日收黑，儘管廣達昨遭投信賣超六三一張，但美系外資仍給予「買進」評等。林百里指出，ＡＩ市場仍在發展中，走勢震盪是正常現象；至於外界擔心概念股是否崩跌，他認為，就跟心電圖同樣道理，不管起起伏伏，最終只要是好的、健康的走勢，就可以不用擔心。

廣達 林百里

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