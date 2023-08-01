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郭台銘也投資！育世博8月8日以承銷價26元登錄興櫃

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
新世代異體細胞新藥研發公司育世博8月8日以承銷價26元登錄興櫃。圖左起為育世博執行長蕭世嘉、董事長楊育民、技術長林立源。圖／育世博提供
新世代異體細胞新藥研發公司育世博8月8日以承銷價26元登錄興櫃。圖左起為育世博執行長蕭世嘉、董事長楊育民、技術長林立源。圖／育世博提供

新世代異體細胞新藥研發公司育世博（6976）規劃8月8日以承銷價26元登錄興櫃。執行長蕭世嘉表示，育世博以抗體細胞連結（Antibody-Cell Conjugation, ACC）及免疫細胞包含γδ2T細胞為其核心技術平台，關鍵ACC技術衍生自Carolyn Bertozzi 教授的諾貝爾化學獎在點擊化學之研究成果。

蕭世嘉表示，育世博現已在臨床階段，兩大技術平台專注於研發新世代的異體現成型細胞新藥，目前候選細胞新藥產品所對應的適應症包含血液癌症B細胞非何杰金氏淋巴瘤、EGFR+實體腫瘤、PD-L1+實體腫瘤及等未滿足之醫療需求。

蕭世嘉表示，育世博瞄準新一代免疫細胞療法，專注於開發創新、高效的細胞新藥來治療癌症，透過抗體細胞連結（ACC）和γδ2T細胞兩大技術平台進行新藥開發，可突破現有免疫檢查點抑制劑所遭遇的因為耗竭T細胞、辨識腫瘤抗原機制失效所導致的抗藥性或是反應率有限之缺點，增強免疫細胞對癌細胞的辨識力與毒殺能力，提升治療成效。

根據IQVIA研究報告指出，2022年全球癌症藥品市場規模達到1930億美元，預計從2023年到2027年，市場將以13~16%複合年增長率增長，達到3770億美元，其中包含細胞療法在內的新興藥物療法在癌症治療的市場規模，至2027年可達190億美元，如新藥品進入市場數量與保險覆蓋率更佳的情況下，最高有機會成長至500億美元，在這些新興藥物中又以細胞藥物為市場貢獻主力。

蕭世嘉也說，育世博採「創新抗癌新藥開發」及「產品技術平台授權策略」雙引擎並進之商業策略，現正積極與國際各大藥廠洽談授權相關事宜，期望未來與國際藥廠合作，以授權、合作開發、併購等靈活的商業策略將技術與新藥產品價值最大化，並將創新、有效且價格合理的異體現成型細胞療法，拓展至更多適應症，寄望在未來能造福更多病患。

育世博目前實收資本額56.6億元，最大股東為持股36.95%的Digital Mobile Venture，其他外部股東還包括鴻海集團創辦人郭台銘、Yahoo創辦人楊致遠等科技大咖。

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