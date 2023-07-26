宏碁創辦人施振榮攜手雷鳥學院、東吳大學 發起半導體人才培育計畫

在地緣政治下，台灣半導體產業生態鏈赴美、歐、日設廠，加速企業國際化的腳步，未來台灣國際管理人才恐將不足。為此，宏碁（2353）集團創辦人施振榮與美國雷鳥全球管理學院及東吳大學攜手發起「半導體產業國際人才培育計畫」，希望成為台灣企業國際化的一股助力，為台灣創造價值。

智榮基金會董事長施振榮、雷鳥全球管理學院院長Dr. Sanjeev Khagram、東吳大學校長潘維大26日三方共同簽署「半導體產業國際人才培育計畫」合作備忘錄，攜手為台灣半導體產業國際管理人才的需求展開超前部署。

施振榮表示，在地緣政治考量下，台灣半導體產業生態鏈加速赴美、歐、日設廠，雖然進一步延伸台灣的國力，但面對新一波台灣企業國際化的腳步，國際管理人才不足的問題將很快浮現，人才是企業競爭力的根本，值得企業重視。

為此，施振榮與雷鳥全球管理學院及東吳大學商學院攜手發起推動「半導體產業國際人才培育計畫」，除了著重高階國際管理人才養成外，亦針對外派人員及當地聘用員工，加強在語言、文化、管理及企業精神的訓練，希望成為台灣半導體產業國際化的一股助力。

施振榮強調說，尤其歐洲、美國、日本對於半導體製造文化的觀念與台灣有很的差異，因此如何改變歐美日當地人的觀念及人力的培育是目前的當務之急，且需要長期投入。

為了推動這項合作計畫，雷鳥全球學院院長Dr. Sanjeev Khagram特別來台，希望進一步深化與台灣企業及學界的合作關係。他同時邀請在資通訊與半導體產業有多年豐富經驗的施振榮擔任雷鳥的管理實務教授，日後有機會與雷鳥攜手授課分享經驗。施振榮在2000年時就獲頒雷鳥學院法學榮譽博士。

Dr. Sanjeev Khagram院長表示，這次智榮基金會、雷鳥全球管理學院和東吳大學合作的「半導體產業國際人才培育計畫」，這不僅僅是一項計畫，也是一項承諾，計畫以各產業需求，量身訂制高階國際管理人才培訓課程，除可讓台灣的各管理階層及員工在工作崗位上效率提升外，外派職員也可在短期間內適應當地文化差異，無縫接軌的在世界舞台上發光發熱。

東吳商學院阮金祥院長則表示，東吳大學商學院與雷鳥全球管理學院已經有十餘年的雙聯學位合作關係，也共同培養了許多優秀的國際管理人才，其中有多位在台積電（2330）、艾司摩爾(ASML)等半導體產業公司任職。

他並指出，國際化人才的不足是台灣企業國際化所面臨的共同問題，一位好的國際化人才除了專業及語言能力外，也需具備「學會學習(Learn to know)、學會做事(Learn to do)、學會共同生活(Learn to live together)及學會發展(Learn to be)」四大特質，方能與世界所有人對話、產生連結，進而做出貢獻。東吳大學希望在此三方共同發起的計畫平台上，培育更多企業所需的國際管理人才。

施振榮表示，台灣本身巿場有限，因此要提高所能創造的價值，台灣就必須要國際化才能做出更大的貢獻，國際化是台商必修課。而國際化的關鍵是人才，才能進一步將台灣的價值有效落實。但國際化的能力需要長期累積，目前台灣的人才都不足夠。

為此，施振榮也特別呼籲，企業要及早部署，訓練更多的國際化管理人才。尤其台商赴海外拓展製造據點或是著眼海外巿場，都要從王道思維出發，與當地合作夥伴建立一個可以共創價值且利益平衡的機制，並善盡「世界公民」的責任，相信一定能幫助台商在海外成為大家最佳的合作夥伴。

他也提到，當年Acer在推展品牌國際化的過程，為強化國際化的管理能力，在2000年初由宏碁基金會就與雷鳥全球管理學院合作，在台灣培育跨國管理人才，當時許多宏碁集團內的高階主管及其他企業也都派員參加，培育出許多國際管理人才。