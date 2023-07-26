訊連將舉辦解決方案日 展示人臉辨識及多項AI技術

AI人臉辨識領導廠商訊連科技（5203）宣布將舉行「人臉辨識、視覺AI、創新應用」解決方案日。屆時，將展示最新的各式人臉辨識技術及多項創新的視覺 AI 技術，以及在金融、保險、安控、門禁等各領域的實際應用案例。

近幾年，網路金融詐欺猖獗，因此如何預防詐騙、洗錢成了金融單位及政府的首要任務。訊連科技針對金融保險業者量身打造的 FaceMe eKYC（數位化身分驗證） 解決方案，成功整合了人臉辨識、活體偵測、身分驗證、OCR 辨識、證件真偽辨識、視訊會議及簽名比對等模組，有效協助業者解決了防範身分盜竊和冒用的問題。各項最新 AI 技術，將在展會中讓來賓親身體驗。

訊連科技不斷優化其人臉辨識引擎在邊緣運算的優勢，此次將展出全新的人臉辨識引擎，不僅準確度更高、速度更快，也支援新一代的邊緣運算裝置，如 NVIDIA Jetson Orin、聯發科（2454）的物聯網平台 Genio 700/1200 及 Qualcomm 的 SNPE 運算等，提供 AIOT 業者更多的硬體選擇，及更有彈性的人臉辨識 SDK。

在此次解決方案日活動中，訊連科技將展出全新的 FaceMe Security 安控解決方案，支援 Axis 攝影機應用平台（ACAP）邊緣運算平台，實現高效人臉辨識和影像分析的邊緣運算外。同時，訊連科技也將展出 FaceMe Security 的全新 Face Terminal 「人臉門禁機」功能套件。 FaceMe Security 提供一站式人臉辨識安控解決方案，因應企業不同環境，滿足同時安裝 IP camera 及門禁機的多樣性需求。歡迎來體驗最新一代，行進間動態式人臉辨識解決方案。

除了人臉辨識外，訊連科技今年也推出全新的 AI 影像分析與搜尋軟體 People Tracker。People Tracker 是一套行人足跡追蹤解決方案，在沒有偵測到人臉的情況下，可透過身形影像辨識技術，偵測人物出入的足跡，也可以根據人物的衣著、性別、年齡、背包等條件輕易搜尋特定人物。會中也將展示如何運用 People Tracker 影像分析與搜尋，快速查找特定人物的出入足跡，並落實應用在各種安防情境，大幅節省人力和時間成本。