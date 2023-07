施振榮談跨國管理：當務之急是改變歐美日當地人的觀念

宏碁創辦人施振榮今日指出,歐洲、美國、日本對於半導體製造文化的觀念與台灣有很大差異,因此如何改變歐美日當地人的觀念及人力培育是當務之急,需要長期投入。

施振榮今日出席與雷鳥全球管理學院院長Dr. Sanjeev Khagram、東吳大學校長潘維大26日三方共同簽署「半導體產業國際人才培育計畫」合作備忘錄活動。他表示,台灣本身巿場有限,因此要提高所能創造的價值,台灣必須國際化,才能做出更大的貢獻,國際化是台商必修課。而國際化的關鍵是人才,才能進一步將台灣的價值有效落實。但國際化的能力需要長期累積,目前台灣的人才都不夠。

為推動這項合作計畫,施振榮邀請美國雷鳥全球學院院長Dr. Sanjeev Khagram來台,希望進一步深化與台灣企業及學界的合作關係。施振榮也呼籲,企業要及早部署,訓練更多的國際化管理人才。

他說,台商赴海外拓展製造據點或是著眼海外巿場,都要從王道思維出發,與當地合作夥伴建立一個可以共創價值且利益平衡的機制,並善盡「世界公民」的責任,相信一定能幫助台商在海外成為大家最佳的合作夥伴。

施振榮並回憶,當年Acer在推展品牌國際化的過程,為強化國際化的管理能力,在2000年初由宏碁基金會就與雷鳥全球管理學院合作,在台灣培育跨國管理人才,當時許多宏碁集團內的高階主管及其他企業也都派員參加,培育出許多國際管理人才。

東吳商學院院長阮金祥今日也出席簽署活動,他說,國際化人才的不足是台灣企業國際化所面臨的共同問題,一位好的國際化人才除了專業及語言能力外,也需具備「學會學習(Learn to know)、學會做事(Learn to do)、學會共同生活(Learn to live together)及學會發展(Learn to be)」四大特質,方能與世界所有人對話、產生連結,進而做出貢獻。東吳大學希望在此三方共同發起的計畫平台上,培育更多企業所需的國際管理人才。