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資誠接地氣 助印度台商協商補貼請領機制

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導

近幾年，為吸引製造業落戶，印度中央及地方政府祭出相當多補貼措施，例如中央層級的PLI(生產連結激勵計畫)、SPECS，及地方(邦)層級的諸多補貼政策。不過，不少廠商反映，招商時談的補貼看似優惠，但爾後向政府請領補貼時卻遇到困難，或多或少影響投資信心。

針對此情況，資誠聯合會計師事務所印度投資負責合夥會計師鮑敦川偕同PwC印度聯盟所團隊，拜會南印度包括Tamil Nadu，Karnataka 等數個邦的政府單位，試圖找出主要癥結點。

鮑敦川指出，印度政府在企業申請環節要求企業提供非常詳盡的多年度「投資及營運計畫」，除投資規模、聘用人數、產品製程、創造營收等，也細化到分年達成進度等，中央政府的優惠政策，並通常要求申請企業說明提高「本地加值(Local Value Addition)」的計畫 (如預計移轉製程不達標準，就涉及本地採購等規劃)等。

爾後各年度，審核單位往往拿著企業提出的「投資及營運計畫」考核企業實際達成情況，針對其差異(未達成各期計畫部分)，即使不直接以「計畫未完成」為由卡住補貼，也要求企業提出海量補充說明，鮑敦川認為這是最為關鍵之處。

首先，對多數產業而言，現實情況是，投資規模及進度受外部經濟環境及在印度布局順利與否影響，通常操之在企業的比例有限，換言之，實際投資與計畫不相符，對企業而言是常態，但對政府而言當作異常處理。

部分政府官員建議，企業可多準備幾套「投資及營運計畫」，估算可能實際投資結果的「區間」，使未來年度實際投資結果落入區間的機會增加。不過，這又面臨另一個挑戰，台企海外布局時通常人力非常精簡，外派主管校長兼撞鐘，已忙得不可開交，申請優惠政策時連一套都很難估得準，難有資源準備更多版本來「夾區間」，更遑論後續年度考核時涉及大量的差異說明及交涉，可以合理預期，實際投資年度被考核時，就算有得談，第一線主管難免傾向放棄掙扎。

鮑敦川表示，這大致解釋了真正的問題，問題不一定在印度政府信用，而在印度政府為執行優惠政策而內部設定的審核程序，確實有程序疊床架屋，以致窒礙難行的傾向。

鮑敦川指出，資誠協助企業協商中央及地方補貼政策時，除優惠的補貼比率外，更重要的是，協商出一套對企業而言相對簡單明確，且行政負擔相對有限，對政府而言，也能證明其善盡行政責任的「補貼請領機制」，並以嚴謹的法律文字落實於正式文件中。這有別於台灣企業習慣的「喊價模式」，而是洽談一個政府及企業都認可也能承擔的行政流程，才能真正協助廠商對印度政策牛肉，看得到也吃得到。

印度 資誠

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