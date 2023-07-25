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宜鼎再拓智能化布局 推出工業級空氣感測模組

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜鼎推出工業級空氣感測模組。圖/宜鼎提供
宜鼎推出工業級空氣感測模組。圖/宜鼎提供

AIoT解決方案大廠宜鼎國際（5289）積極拓展Edge AI布局，今宣布推出全新「空氣感測模組」，提供高精準度、低導入門檻、低算力消耗的解決方案，能夠為AI邊緣設備擴充加值應用，即時感測空氣汙染物、CO2濃度等環境指標，強化部署智慧城市、精密製造與醫療長照等多元垂直市場，不僅開拓更多智慧應用可能性，更可針對ESG趨勢做出正面回應。

宜鼎工業級空氣感測模組可與既有的嵌入式系統、一般PC、Edge Server、IPC機台等各式系統結合使用，透過I2C介面或者USB載板即可安裝。宜鼎空氣感測模組所需的算力低、且不易發熱，能維持設備穩定性。而其模組化設計，更在導入成本方面占有優勢，企業可視需求直接加裝於既有電腦設備、極大化其效益。

宜鼎專精於AIoT與嵌入式應用，而在空氣感測面向，則導入宜鼎集團子公司維新應用科技的關鍵技術，藉由其深耕相關技術十餘年的專業知識，以及超過500件以上的跨產業導入經驗，共同將空氣感測由終端電子產品，延伸到模組端，有助導入嵌入式系統，帶來更多應用彈性。不僅能夠為邊緣設備賦能，更有機會作為企業流程改善或提升服務品質的重要指標，進行智慧分析、輔助決策；例如：藉CO2濃度判斷院所內人數變化，針對熱點加派醫護人員、以提升服務量能。

宜鼎表示，新推出的空氣感測模組，可應用在很多智慧製造情境，例如裝載於產線機台、AGV巡廠機器人上，在半導體業的無網路環境中收集廠內各處空氣數據、於機器人跨出廠區時回傳至伺服器，以便廠方動態調節空氣與溫濕度，維護產品良率與作業人員健康。

此外，在注重空氣品質的醫療與長照院所，宜鼎空氣感測模組可裝載於巡房車與醫療輔助設備上，檢測異味並連動系統、通知需更換床單與備品；或者安裝於院內偵測溫度及CO2濃度、推測人流密集度，進而動態調節駐點人力、空調強度與消毒頻率等，協助院方達到即時有效的資源調度，其感測數據亦可在排班、增購設備時輔助決策，提升醫療服務品質。

AI

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