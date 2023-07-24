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英業達AI加速器邁IP商品化 滿足MCU單晶片應用需求

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）今（24）日宣布，公司為進一步滿足 MCU 單晶片需求，正式推出Minima™ 系列，定位於超低邏輯閘（Gate Count）數 NPU （neural processing unit） IP，同時以單位成本最高算力為訴求，可望帶來一波詢問熱潮。

據了解，英業達積極進攻各種邊緣 AI 運算應用領域，先前於 2023 第1季正式推出完整一站式AI IP導入服務以及「VectorMesh™」 AI 加速器，並持續邁向 IP商品化。資深副總陳維超指出，Minima™ 系列為滿足終端算力需求在 32 GOPS （Giga operations per second） 以下之應用，自 1T 8051 MCU 到各家 32/64 Bits RISC CPU 皆可彈性搭配，沒有整合限制。

陳維超表示，這套實作可用於物件偵測、特徵偵測、人臉偵測、人臉辨識、姿態辨識、圖像分割、圖像美化、雜訊過濾等應用。對 MCU 市場的少量多樣特性，英業達除了陸續推出各種低算力要求的 NN 模型庫供客戶選擇使用，也接受客戶提案，提供 turnkey 客製化設計服務。

英業達AI晶片設計處長徐國翰表示，「現有 AI晶片設計研發團隊具備多年 AI 設計經驗及國際化是英業達投入 NPU 市場的成功關鍵。同時因 AI 應用需求暢旺，不同於業界縮編人力，英業達正積極擴展團隊實力與研發規模，確保客戶在快速變化的市場中保持競爭優勢。」

除本次推出Minima™系列外，英業達將陸續推出複雜度更高及終端算力更大的Parva™與Magna™系列，同樣都具備低功耗、高效能、高彈性架構等3大特點，應用於邊緣端 AI 推論，力求滿足市場多元需求。

AI 英業達

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