廣達攜超微 研發伺服器新品

廣達（2382）昨（21）日透露，旗下雲達與超微（AMD）共同研發「QuantaGrid D44N-1U」伺服器，該伺服器是一款終極 1U 伺服器，配備二個CPU、二個GPU、高達 4TB 的記憶體容量和多達五個 PCIe 5.0 擴展插槽，有效替高性能計算和企業工作負載及性能，提供突破性的優化。

據了解，廣達不僅專精「算力」相關雲端運算與筆電代工，在市場競爭下獨具優勢，更透過雲達佈局AI領域，而這款伺服器主要由超微「EPYC處理器」來提供支援，不僅採用 AMD 最新的 3D V-Cache 技術、支持 24 個 DIMM 插槽，更容納多達 64 個 AMD Zen3 核心，且每個核心容量都達到32MB，相當驚人。