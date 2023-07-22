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廣達攜超微 研發伺服器新品

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達旗下雲達與超微共同研發新品。（擷取自雲達官網）
廣達旗下雲達與超微共同研發新品。（擷取自雲達官網）

廣達（2382）昨（21）日透露，旗下雲達與超微（AMD）共同研發「QuantaGrid D44N-1U」伺服器，該伺服器是一款終極 1U 伺服器，配備二個CPU、二個GPU、高達 4TB 的記憶體容量和多達五個 PCIe 5.0 擴展插槽，有效替高性能計算和企業工作負載及性能，提供突破性的優化。

據了解，廣達不僅專精「算力」相關雲端運算與筆電代工，在市場競爭下獨具優勢，更透過雲達佈局AI領域，而這款伺服器主要由超微「EPYC處理器」來提供支援，不僅採用 AMD 最新的 3D V-Cache 技術、支持 24 個 DIMM 插槽，更容納多達 64 個 AMD Zen3 核心，且每個核心容量都達到32MB，相當驚人。

雲達指出，該伺服器所提供的雲端解決方案，可為AI、高性能計算和企業工作負載等數據中心需求，提供突破性的性能，以及更好的記憶體頻寬。甚至通過搭載更多內核，讓擴展性大幅增加，邁步「數據中心現代化」，且在加速計算機類比、疫苗開發和天氣預報等皆有所創新，吸引各界關注。

廣達旗下雲達與超微共同研發新品。（擷取自雲達官網）
廣達旗下雲達與超微共同研發新品。（擷取自雲達官網）

伺服器 雲端運算 廣達

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