北美台灣科技年會啟動 矽谷美味人妻：展台灣硬實力

邁入第二屆的「北美台灣科技年會」將於矽谷登場，年會主席謝凱婷以矽谷美味人妻為外界所知，談到年會理念，她說鏈結台美產業外，要打造一個凸顯台灣科技新創力量的國際平台。

第二屆「北美台灣科技年會」啟動，根據主辦方規劃，主軸圍繞在人工智慧（AI）於各領域的應用，搭上今年矽谷最熱、也是眾多科技盛會的話題。

不過，這場會議特殊之處，在於其將以台灣深受國際重視的產業為根基，來開啟AI對話；根據主辦單位公布的資訊，會議計畫為資料科學、半導體、生物科技、資訊安全等領域開闢論壇，並由台灣各界成立的協會策畫內容。

論及台灣優勢，除AI科技使用層面，此年會也將探討其他會議較少觸及的「硬體趨勢」。北美台灣工程師協會（NATEA）主掌「半導體論壇」規劃。

此外，會史年輕的灣區台灣生技協會（BATBA）由一群年輕女力領軍，負責「生物科技論壇」，並邀請到美國AbGenomics董事長、前羅氏（Roche）全球技術營運總裁楊育民發表主題演說；擁有3萬名會員的台灣資料科學協會也將於論壇中闡述「AI科技如何使生活更加便捷」。

年會主席謝凱婷第二年籌畫「北美台灣科技年會」，她以矽谷美味人妻為外界所熟知，第一屆萬事起頭難，她則透過社群行銷創造人氣，吸引年輕社群參與，她告訴中央社，去年逾1500人與會，當中年輕世代占比最高。

談到今年現階段成果，謝凱婷表示，合作夥伴從去年的30個，增加到今年的100個，西雅圖、洛杉磯等地台灣各界成立的協會也陸續加入，希望整合台美科技資源於單一實體平台，「辦一場屬於台灣的國際科技盛會」。

年會顧問團主席、台杉投資總經理翁嘉盛則透過預錄影片表示，期盼透過這場年會「強化台美交流和互動」。

今年整體經濟大環境不景氣，9月登場的「北美台灣科技年會」另增設「就業博覽會」和「新創成果發布會」專區，旨在為台灣畢業生和創業家創造媒合與鏈結的潛在機會。