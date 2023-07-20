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「暗黑隧道將見曙光」 法人這樣看台積電法說會

經濟日報／ 記者張瀞文高瑜君/即時報導
台積電。 圖／路透社
台積電。 圖／路透社

台積電（2330）法說會今（20）日登場，在釋出偏謹慎訊息後，台指期夜盤「萬七」失守，美股開盤後，台積電ADR下跌將近5%，隨後跌幅有收斂至3%上下，不過，電動車指標廠特斯拉開盤同樣下跌近5%，再加上台灣外銷訂單黯淡，紛紛為今（21）日台股盤勢增添阻力。

綜合本土投顧對本次台積電法說會看法，因總體疲弱與庫存修正期間延長，需求不振導致客戶下單意願不高，庫存去化將拉長至第4季，儘管AI大趨勢但尚不能彌補IT的需求缺口，第3季財測為市場預期的區間上緣，整體而言，消費性電子庫存趨近尾聲，但還沒到句點，亦可解讀為暗黑隧道將見曙光。

至於摩根士丹利證券在台積電法說前夕出具報告指出，台積電第3季可能營收僅季增5~10%，毛利率51~52%，全年營收從衰退5~6%下修至衰退8~9%，不過，因具備AI要角的優勢，評價還是具吸引力，維持優於大盤的投資評等，依據台積電明（2024）年的獲利預估，給予15倍的本益比，目標價718元，建議投資人可趁利空出盡時買進。

在操作半導體族群上，綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利看法，短線震盪在所難免，建議態度謹慎看待旺季不旺，但長線在AI題材的加持下，前景依舊樂觀，只是仍需要時間孵化，拉回不失為分批逢低進場的好時點，首要看好代工族群，並以籌碼面為操作重點。

在籌碼面，外資以及投信同步站在調節方，分別賣出24.9億元及0.3億元台積電，為昨日外資賣超金額第一大；自營商買超5.4億元，金額為上市櫃第三高。

台積電 AI 法說會 營收 半導體 毛利率 本益比

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