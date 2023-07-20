搶搭AMD旋風 英業達秀超狂「伺服器新品」力挺

超微（AMD）執行長蘇姿丰閃電來台，代工大廠英業達（2356）今日指出，公司為歡迎 AMD 執行團隊本週來台，特地展示自身與其共同研發的 K905G6 伺服器力挺，且這台 EPYC-based 2U2N 伺服器，可支援2張AMD MI210 GPU 卡，適用需要處理大量數據的各種應用，法人看好，該伺服器可望在人工智慧訓練、高性能運算與機器學習等領域取得高度聲量。

據了解，這台伺服器採用第四代雙路 AMD EPYC 9004™ 平台系列，並針對支持同類產品的高處理器 TDP 進行優化，並且該伺服器配備了多達 24 個 DDR5 DIMM @ 1DPC，每個處理器多達 4 個 xGMI3 鏈路，非常適合數據中心和處理器密集型工作負載環境。該機箱適應性強，配備模塊化驅動器托架，每個節點最多支持 2 個 U.2 NVMe SSD。

英業達指出，這台處理器配備廣泛的企業服務器級RAS功能。 除標準 DDR5 RAS 功能之外，內存數據還受到高級 ECC 保護。 矽信任根是嵌入 AMD EPYC 片上系統（SoC）中的專用安全處理器，可管理安全啟動、安全虛擬化安全內存加密，以最大程度地減少潛在的攻擊面並更好地保護軟件和數據。