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蘇姿丰：AMD與台供應鏈關係穩固

聯合報／ 記者鐘惠玲簡永祥／台北報導
超微（AMD）執行長蘇姿丰訪台，昨天下午出席AMD創新日活動，與供應鏈進行閉門會議，會後並接受媒體聯訪。記者林澔一／攝影
超微（AMD）執行長蘇姿丰訪台，昨天下午出席AMD創新日活動，與供應鏈進行閉門會議，會後並接受媒體聯訪。記者林澔一／攝影

超微（AMD）執行長蘇姿丰訪台，她昨天出席自家舉辦的創新日活動，向客戶與供應鏈廠商介紹該公司未來的發展藍圖與策略。她表示，疫情讓大家體認到供應鏈要有更長期規畫，而AMD與台灣供應鏈關係也很穩固；此外，台積電是超微重要夥伴，如沒有台積電協助，就無法推出AI應用的MI300晶片，也樂見夥伴海外投資。

蘇姿丰也說，AI還在早期發展階段，至少還有五到十年快速發展光景，光是未來三至五年整體潛在市場規模高達一千五百億美元（約台幣四點六兆元），「未來五年AI將無所不在」，相當值得期待。

超微的創新日活動大咖雲集，包括英業達總經理蔡枝安、群聯執行長潘健成、和碩董事長童子賢及欣興董座曾子章等都現身。與會供應鏈成員透露，AMD創新日幾乎把先前在美國發表的規格搬到台灣，且目標很明確，要台系供應鏈和生態系夥伴，串連強大AI供應鏈生態系，發揮AMD在AI高運算技術，協助資料中心處理大量AI流量，並且挑戰輝達在這塊新興市場的霸權及龍頭地位。

蘇姿丰昨在創新日活動後接受媒體訪問，AMD與台灣供應鏈都有長期的合作關係，例如台積電是其晶圓代工製造合作夥伴，以及後段、基板部分都有合作夥伴，感謝這些夥伴對於超微的支持。

針對南韓媒體報導AMD後續可能釋單給三星，蘇姿丰表示，她通常不會對於特定產品提及代工細節，不過台積電是重要合作夥伴，AMD倚重其最佳技術來生產產品，尤其AMD的AI加速器Instinct MI300複雜度高，要是沒有台積電這麼強的夥伴，可能沒辦法推出這項產品，因此未來將持續與台灣的夥伴合作。

針對地緣政治議題，蘇姿丰說，AMD的基本原則是，公司是一家國際性企業，半導體產業也會持續發展，對國際性企業來說，會希望接觸各個市場。但同時，美國有國安考量，這讓情勢複雜一些，AMD是美國公司，一定會遵守美國法令規定。

台積電 蘇姿丰 美國

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