光寶新創平台 首度徵選新創團隊

光寶科技（2301）宣布「LITEON+新創平台」首度展開第一期徵選招募計畫，廣邀富有創造力、勇於挑戰的新創團隊申請加入。

光寶表示，「LITEON+」的加號「+」象徵發揮「加乘」綜效，致力提供新創推進下一階段所需之協助與資源，助攻團隊實踐夢想。除了嶄新的工作空間之外，優選的新創團隊可靈活運用光寶企業內部資源、供應鏈夥伴和人脈，加速實現想法和創業目標。第一期申請時間從即日起至7月28日截止，8月評選、9月公布獲選團隊。

只要具備創新性、市場性和永續科技相關團隊，無論身處於任何階段的新創，皆歡迎加入徵選計畫。成功通過評選的團隊，將有機會獲得光寶或夥伴的直接投資。

光寶董事長宋明峰表示，創業旅程中充滿挑戰與未知，我們希望能借助光寶的企業經驗以及完整的產業生態系，協助新創團隊突破框架、加速實現夢想的步伐。這將是一個動態、共同有機成長的過程，光寶事業單位在與外部新創相互促進的過程中，在不同的思維的激盪下，能夠產生更多新想法與商業模式，為光寶、新創團隊彼此發展帶來加乘效果，甚至激發出無限可能。讓創新不再只是停留在夢想階段，而是轉化為更多實際可應用的商品與服務，進而為整個產業生態系帶來更多正向的科技與改變，創造共好共贏。

獲選新創團隊除了與光寶緊密合作之外，平台將根據不同需求，引導團隊探索與光寶短、中、長期合作機會和夥伴關係。「LITEON+新創平台」將為不同階段的新創團隊提供相應的支援和協助，包括全面的訓練、與光寶相關部門進行概念驗證(PoC)的合作，甚至獲取光寶和供應鏈、合作夥伴的投資的機會。