快訊

午後雷雨來了！雙北16縣市大雨特報 雲彰投雷雨開轟

場邊最美風景輸了！溫網「世紀大同框」太吸睛 凱特王妃焦點被搶光

4檔股票可抽籤…最高一張能賺6萬多！ 專家：無腦拚中了就回本

光寶新創平台 首度徵選新創團隊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光寶科技（2301）宣布「LITEON+新創平台」首度展開第一期徵選招募計畫，廣邀富有創造力、勇於挑戰的新創團隊申請加入。

光寶表示，「LITEON+」的加號「+」象徵發揮「加乘」綜效，致力提供新創推進下一階段所需之協助與資源，助攻團隊實踐夢想。除了嶄新的工作空間之外，優選的新創團隊可靈活運用光寶企業內部資源、供應鏈夥伴和人脈，加速實現想法和創業目標。第一期申請時間從即日起至7月28日截止，8月評選、9月公布獲選團隊。

只要具備創新性、市場性和永續科技相關團隊，無論身處於任何階段的新創，皆歡迎加入徵選計畫。成功通過評選的團隊，將有機會獲得光寶或夥伴的直接投資。

光寶董事長宋明峰表示，創業旅程中充滿挑戰與未知，我們希望能借助光寶的企業經驗以及完整的產業生態系，協助新創團隊突破框架、加速實現夢想的步伐。這將是一個動態、共同有機成長的過程，光寶事業單位在與外部新創相互促進的過程中，在不同的思維的激盪下，能夠產生更多新想法與商業模式，為光寶、新創團隊彼此發展帶來加乘效果，甚至激發出無限可能。讓創新不再只是停留在夢想階段，而是轉化為更多實際可應用的商品與服務，進而為整個產業生態系帶來更多正向的科技與改變，創造共好共贏。

獲選新創團隊除了與光寶緊密合作之外，平台將根據不同需求，引導團隊探索與光寶短、中、長期合作機會和夥伴關係。「LITEON+新創平台」將為不同階段的新創團隊提供相應的支援和協助，包括全面的訓練、與光寶相關部門進行概念驗證(PoC)的合作，甚至獲取光寶和供應鏈、合作夥伴的投資的機會。

光寶科

延伸閱讀

大同跨國產學合作 污泥再利用變開採石油吸附劑

專訪／療癒美學融匯時代趨勢 實現夢想藍圖

安聯投信：7月財報季若出現震盪調整 提供長線布局時點　

經濟選書／解決問題七步驟

相關新聞

TrendForce：車用PCB產值2022~2026年CAGR估達12%

根據TrendForce「全球車用PCB市場展望」研究顯示，由於PCB在消費性電子應用占比過半，在終端市場需求尚未明顯回...

三星電機 開始量產汽車電子用功率電感

據businesskorea報導，三星電機7月16日宣佈，已開始量產電動汽車和自動駕駛汽車的重要零部件功率電感…

聯發科蔡明介：AI 無法取代想像力、創造力、理解和表達情感學習歷程

晶片大廠聯發科（2454）持續回饋社會，累積為超過300位竹苗地區及偏遠小學的學童作品彙編成冊，並舉辦十多場新書發表會。...

獨／蘇姿丰名譽博士典禮延至這天舉行 校方3年前已慧眼識英雌

國立陽明交通大學昨天（16）日中午宣布，由於班機延誤，原訂17日（周一）下午二時舉辦的頒授AMD蘇姿丰董事長名譽博士學位...

聯發科董座蔡明介：寫作時訓練的理解能力及情感表達是AI無法取代

OPEN AI發表的ChatGPT運用大量語文模型，展現驚人的文字編寫和繪畫能力，但聯發科日前在為小學生的作文集成冊出書...

資安專才遭科技業挖走 他點出這些關鍵原因

有資安專業專業的台南市警局前交通大隊長周冠輝，本月16日提前退休，今天起轉換跑道前往鴻海精密出任資訊部門處長，消息傳出引...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦