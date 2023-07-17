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台積電高雄廠改成2奈米製程 陳其邁：環差補足相關資料再審

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，年初時台積電提出希望將高雄廠的製程改為先進製程，地方已與中央充分溝通，環差部分就等台積電補足相關資料，再來進行後續行政程序的處理。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，年初時台積電提出希望將高雄廠的製程改為先進製程，地方已與中央充分溝通，環差部分就等台積電補足相關資料，再來進行後續行政程序的處理。記者徐如宜／攝影

台積電傳出改變高雄建廠計畫，由原先的28奈米成熟製程，改為更先進的2奈米製程。高雄市長陳其邁今天在國訓中心受訪時表示，年初時台積電提出希望將高雄廠的製程改為先進製程，地方已與中央充分溝通，環差部分就等台積電補足相關資料，再來進行後續行政程序的處理。

陳其邁表示，有關製程的改變，上次TSMC有對外說明改成先進製程，一切都以台積電的說明為主，市府予以尊重。

陳其邁說，年初時台積電有通知市府，希望能夠把製程改成先進製程，這會牽涉到後續市府跟中央要配合的事項，包括水、電等問題，還有環差事項，這些都有充分的溝通。

陳其邁表示，台積電在整體布局所做的一些調整，市政府會全力配合。包括水電這些問題，在其決定改變製程時候就已經告知市府，市府也邀集中央單位做過一些因應跟調整，這個部分沒有問題。

環差就是在環評通過之後，如果開發單位欲更改環境影響說明書的內容，就須進入環差程序才可以更改環評內容。陳其邁說，環差部分就等台積電補足相關資料，再來進行後續行政程序的處理。

台積電 陳其邁 環評

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