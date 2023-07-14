快訊

舉重／亞奧運每4年一循環 郭婞淳：每次都是不同的郭婞淳

分遺產舅獨拿透天厝＋500萬 母斷絕娘家聯繫！長輩悲慘結局曝

十銓升級工業級DDR5記憶體容量 強攻高效能邊緣運算

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組十銓（4967）今（14）日表示，公司全面升級工業級DDR5系列記憶體產品容量，以精湛的研發實力及優良產品品質，率先推出24GB及48GB新選擇，本次容量提升適用各種DDR5產品，包括DDR5 non ECC U/SO-DIMM、DDR5 ECC U/SO-DIMM級DDR5 ECC R-DIMM，針對高效能邊緣運算、嵌入式電腦及個人工作站等應用提供更大容量選擇。

十銓指出，目前市場上的DDR5工業用記憶體模組產品，單支容量最大約為32GB，然而，隨著雲端、邊緣運算、物聯網、大數據等技術發展，記憶體容量的需求越來越高，再加上邊緣運算系統需要處理來自各種感測器和設備的大量數據，同時還要執行複雜的運算和分析，而這些任務對於記憶體容量和效能有相當高的要求。

十銓進一步說，為了提供市場更完善的支援服務，全面升級工業級DDR5記憶體容量，提供24GB和48GB的容量選擇，帶來更大應用彈性，使得用戶可以穩定地處理大型數據集、複雜的模擬及分析任務。容量的升級將大幅提升邊緣運算系統的效能和處理能力，提供用戶更高效地運行各種應用程式和算法。

除容量提升外，十銓強調，公司的DDR5工業級記憶體皆可搭配專利石墨烯散熱片，相較一般無散熱片的記憶體相比，在高溫環境下更能保持高效的資料寫入能力，確保資料讀寫效率與穩定性也延長產品使用壽命，提供客戶更可靠耐用的工業級應用。

十銓科技致力創新研發，未來將持續因應環境的變化以及市場需求，打造最值得信賴的工業儲存解決方案。

記憶體模組 4G 十銓

延伸閱讀

TOYOTA原廠開發 ALPHARD專屬升級快速電動滑門

十銓6月營收18.76億元 月增66.53%、年增207.87%

三星電子第2季獲利估年減逾96% 記憶體拖累創近14年新低

優群、萬潤 選逾90天

相關新聞

郭台銘、經濟部論戰誰有理？學者這麼看

鴻海創辦人郭台銘昨天發文表示政府不理解產業需求，使台灣面臨困局，經濟部也隨即發文反駁，指台灣近年來翻轉對大陸出口依賴，轉...

韓媒：聯發科天璣6100+將有助加速擴張市占

南韓媒體報導，全球行動應用處理器（AP）產業領導者聯發科技（MediaTek），推出的新款晶片組產品將有助加速擴張市占。

每月付錢買藍勾勾可防冒用？FB慎防重演「馬斯克劇本」

臉書（facebook）母公司Meta昨日宣佈，在全球推出「Meta 驗證」（Meta Verified），正式開放台灣...

AMD 蘇姿丰將訪台 王美花：她將跟台廠密切交流

超微（AMD）執行長蘇姿丰下周即將訪台，經濟部長王美花今（14）日表示，在現在關鍵時刻，AMD跟台灣無論在小晶片的應用面...

幾家歡樂幾家愁 和碩董座童子賢：對AI股「心平氣靜一點」

和碩董事長童子賢今日指出，目前很多跟AI沾上邊的（公司）股價都會起來，那裡面有些公司實質（體質）非常好，有些則還在嘗試與...

郭台銘點出產業沒有被領導人了解需求 陳建仁回應了

鴻海（2317）創辦人郭台銘指出，很多產業面臨停滯不前的窘境，各產業像無頭蒼蠅，對此，行政院長陳建仁今（14）日指出，台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦