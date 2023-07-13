2023 Apple BTS 返校優惠啟動 法人看好蘋果PCB供應商復甦
Apple Back to School 2023 年最新優惠陸續宣布，在美國時間6月5日正式開始之後，台灣在今（13）日也正式上線，展開為期兩個月的教育優惠銷售，對於相關訊息，法人看好，蘋果相關主力重要PCB供應商華通（2313）、臻鼎（4958）、台郡（6269）等都將受惠銷售刺激與下半年市場需求復甦的商機。
依據官網，多款蘋果MacBook Pro 與MacBook Air 的13/15吋版本皆贈送AirPods，MacBook Pro 14/16 也內含AirPods，值得注意的是，內含Mac mini不僅提供教育方案1.57萬元起更贈送AirPods，該項目引發不少網友討論。
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