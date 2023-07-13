輝達、超微 將進駐遠雄自貿區

「遠雄航空自由貿易港區」昨（12）日舉行第二階段啟用典禮，包括繪圖晶片大廠輝達、半導體巨擘超微都將於下半年進駐。遠雄港董事長葉鈞耀透露，已與輝達談好九成，只等雙方簽約，輝達將會租下一整棟。

行政院副院長鄭文燦昨日出席典禮表示，台灣電子及高科技產業蓬勃發展，遠雄港斥資60億元全新完工，共有四棟大樓，將為台灣創造5,000工作機會，預計創造年產值達1.5兆元。遠雄港將進一步推動台灣成為全球物流重鎮，此舉等同政府宣示將打造遠雄港成「亞太AI運籌中心暨經貿樞紐」。

遠雄港自貿區第二階段啟用典禮昨日由行政院與地方官員、業者共同見證，出席官員包括鄭文燦、交通部長王國材、桃園市長張善政等人。

「遠雄航空自由貿易港區」是台灣唯一空港自貿區，第二階段啟用後，未來會有25家國際企業進駐，產值將增加1.5兆元以上，加上原來的1.2兆元，未來將創造2.7兆元的產值。

現在遠雄航空城在航空物流的市占率已達五成，未來將衝上六成。現階段已有13家全球頂尖公司進駐，包括美國記憶體模組大廠海盜船，半導體顯影機台龍頭荷商艾司摩爾（ASML）、德國郵政DHL、日商進鐵KWE、美商科磊KLA，以及鴻海、華碩等國內外科技大廠。

鄭文燦說，遠雄航空自貿港區進一步強化台灣航空貨運進出口競爭優勢，以空運物流為本，結合海空聯運需求，提供功能多元整合型自貿港，成為亞太地區經貿樞紐；四棟大樓進駐廠商多為半導體等電子業及整合型物流業，這個園區擁有免審、免驗、免稅三優勢，也吸國際級的電子廠商進駐。

王國材表示，去年六海一空自由港區，受惠於空港高價值精密電子相關商品出口增加，自貿港整體進出口貿易值創下1.8兆元新高，其中，桃園航空自由貿易港區即占前開整體績效的七成，貿易值達1.26兆元。交通部先前也指出，今年上半年航空自由港區貿易值為0.72兆元，年增率超過二成。