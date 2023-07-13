輝達、超微 將進駐遠雄自貿區

經濟日報／ 記者黃淑惠余弦妙／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

遠雄航空自由貿易港區」昨（12）日舉行第二階段啟用典禮，包括繪圖晶片大廠輝達半導體巨擘超微都將於下半年進駐。遠雄港董事長葉鈞耀透露，已與輝達談好九成，只等雙方簽約，輝達將會租下一整棟。

行政院副院長鄭文燦昨日出席典禮表示，台灣電子及高科技產業蓬勃發展，遠雄港斥資60億元全新完工，共有四棟大樓，將為台灣創造5,000工作機會，預計創造年產值達1.5兆元。遠雄港將進一步推動台灣成為全球物流重鎮，此舉等同政府宣示將打造遠雄港成「亞太AI運籌中心暨經貿樞紐」。

遠雄港自貿區第二階段啟用典禮昨日由行政院與地方官員、業者共同見證，出席官員包括鄭文燦、交通部長王國材、桃園市長張善政等人。

「遠雄航空自由貿易港區」是台灣唯一空港自貿區，第二階段啟用後，未來會有25家國際企業進駐，產值將增加1.5兆元以上，加上原來的1.2兆元，未來將創造2.7兆元的產值。

現在遠雄航空城在航空物流的市占率已達五成，未來將衝上六成。現階段已有13家全球頂尖公司進駐，包括美國記憶體模組大廠海盜船，半導體顯影機台龍頭荷商艾司摩爾（ASML）、德國郵政DHL、日商進鐵KWE、美商科磊KLA，以及鴻海、華碩等國內外科技大廠。

鄭文燦說，遠雄航空自貿港區進一步強化台灣航空貨運進出口競爭優勢，以空運物流為本，結合海空聯運需求，提供功能多元整合型自貿港，成為亞太地區經貿樞紐；四棟大樓進駐廠商多為半導體等電子業及整合型物流業，這個園區擁有免審、免驗、免稅三優勢，也吸國際級的電子廠商進駐。

王國材表示，去年六海一空自由港區，受惠於空港高價值精密電子相關商品出口增加，自貿港整體進出口貿易值創下1.8兆元新高，其中，桃園航空自由貿易港區即占前開整體績效的七成，貿易值達1.26兆元。交通部先前也指出，今年上半年航空自由港區貿易值為0.72兆元，年增率超過二成。

遠雄 半導體 輝達

延伸閱讀

AIT租公有地擴建方便戰爭時撤僑？鄭文燦：錯誤報導

柯文哲日本見自民黨幹事長？鄭文燦：柯會面對象另有其人

象徵進一步交流？馬英九基金會邀請大陸師生來台 鄭文燦這樣說

遠雄航空自由貿易港區第二階段啟用 估創造1.5兆產值

相關新聞

超微蘇姿丰提前訪台 炒熱AI

超微執行長蘇姿丰下周將訪台，公開露臉時間比外界原預期的下周三（19日）更早，將於下周一（17日）出席國立陽明交通大學頒授...

DRAM教父高啟全 領軍半導體電子化學特殊氣體廠兆捷

DRAM教父、南亞科前總經理高啟全職涯再開新局，他領軍的半導體電子化學特殊氣體廠兆捷科技將在今（13）日登錄興櫃掛牌，朝...

三星自研晶片搶單戰 開打

三星先進製程緊追台積電之際，兩強AI晶片搶單戰先行。外電報導，IBM總經理卡勒（Mukesh Khare）受訪表示，旗下...

三星衝先進製程 進逼台積

三星晶圓代工事業衝刺先進製程再催油門，進逼台積電。南韓媒體報導，三星4奈米良率已從年初的五成躍增到75%，已可與台積電相...

SEMI看市況：半導體設備銷售 估年減18%

國際半導體產業協會（SEMI）最新報告指出，今年全球半導體製造設備銷售額可能比去年下滑，不過，台灣市場銷售額仍稱冠全球。...

輝達、超微 將進駐遠雄自貿區

「遠雄航空自由貿易港區」昨（12）日舉行第二階段啟用典禮，包括繪圖晶片大廠輝達、半導體巨擘超微都將於下半年進駐。遠雄港董...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦