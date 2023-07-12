展碁保健食品品牌推新品 找張景嵐代言

宏碁（2353）集團旗下展碁國際（6776）旗下代理保健食品品牌「究簡單」推出全新產品「究享受輕孅粉」。不少現代人因為工作壓力大及飲食時間不固定，導致體態不斷橫向發展，「究簡單」研發團隊由專科醫生、營養師及保健食品相關領域人才組成，精準針對現代人的健康需求，首發推出專為台灣人打造高效窈窕配方，能促進新陳代謝，維持健康的「究享受輕孅粉」，同時請到知性女神張景嵐代言。

最近斜槓成為CEO的張景嵐，特別現身說法上班族的健康困擾，並分享她窈窕體態的訣竅-飯前一包「究享受輕孅粉」。代言人張景嵐強調品牌重要成分包含促進新陳代謝「非洲芒果籽」，還有維持健康的好幫手「摩洛血橙」以及幫助順暢的「膳食纖維」，同時「究享受輕孅粉」安全的成分更是榮獲食品界奧斯卡獎 2023Monde Selection世界品質評鑑大賞 「金獎 Gold Award」肯定，讓她吃起來安全又安心。張景嵐更以親身體驗一個月後的輕盈身形，破天荒為品牌展現窈窕的身材，做了最完美的詮釋。

展碁國際總經理林佳璋表示，維持健康的體態是現代人都須面對的重要課題，究享受輕孅粉在科研團隊人員尋找國內外最佳配方之下，挑選國際大廠原料，由台灣專科醫師邱勝博與營養師沈宛徵雙師聯手專業監製，選用安全、有專利、有國際數據研究報告的成分，研發出重量級新品。我自己親身參與研發這款產品，短短10天體驗，整個精神狀態更好，身體感受到前所未有輕盈、舒服，非常有感！

展碁國際瞄準國內健康食品市場，代理保健食品品牌「究簡單」，品牌成立的目標為「以理科人做科技研發的研究精神，由專科醫生、營養師及保健食品相關領域人才組成最專業的研發團隊，打造安全、高效、優質的保健食品，解決現代人生活中面臨的各項挑戰，提升生活品質。」