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啟碁6月營收月、年雙增 法人估今年 EPS 約7.5元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

啟碁（6285）6月營收月增4.8%、年增18.2%，優於法人預期，主要因新產品陸續出貨，帶動營收月增；分析師表示，第2季隨著工作天數恢復正常，加上關鍵零組件供應可望進一步恢復正常，零組件齊料率預期可達95%以上。

且5G FWA、WiFi-6/6E Router、車用相關產品、低軌道衛星出貨皆進一步增加，但因北美企業裁員影響企業級網通設備支出，壓抑營收成長幅度，預期毛利率將約略持平於第1季的水準，預估稅後淨利6.1億元，季增7.3%，每股稅後純益（EPS）約近1.5元。

展望2023年，半導體缺料的狀況已於第2季解除，企業級WiFi-6/ 6E AP、5G FWA CPE、低軌道衛星WiFi Router，以及電動車用ADAS毫米波雷達與DMS等新產品量產出貨，帶動營收持續成長，但因北美電信商與企業級網通設備商需求放緩，壓抑公司營運動能，預估今年營收年成長11.4%，營收規模擴增有利提升下半年毛利率，並壓低費用率，帶動本業獲利成長，預估稅後淨利31.3億元，年成長0.4%，EPS7.5元。

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