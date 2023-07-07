群聯執行長潘健成 ：NAND Flash控制晶片湧急單 景氣現回溫訊號

快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案整合服務廠群聯（8299）今 (7) 日公布2023年6月合併營收 34.38億元，月增逾7%；上半年合併營收達200.85億元，年減39%。

群聯執行長潘健成表示，由於時序進入傳統第3季備貨旺季，再加上NAND價格處於相對低檔，近期有看到 NAND 儲存模組需求有緩慢的增加，包含客戶逐漸導入大容量儲存模組產品，這部分也反映在群聯6月位元成長，年增率約36%。

潘健成接著補充說，NAND原廠自第2季開始陸續釋出逐漸漲價的訊號，包含7月啟動新訂單調漲價格 ，或既有訂單重新議價，代表NAND原廠不堪虧損的壓力持續擴大。但能否帶動市況反轉，仍須看整體需求以及市場的接受度。

此外，近期也有出 現部分NAND 控制晶片急單需求，甚至發生部分訂單有短缺供給的問題，顯示市場陸續出現回溫訊號。群聯也已經準備好全方位控制晶片與儲存模組方案，包含全球首款支援 3600MT/s 速度的 3D NAND 的 PCIe 4.0 DRAM-Less client SSD controller PS5027- E27T 以及全球首款 PCIe 5.0 DRAM-Less client SSD controller PS5031-E31T，都將是群聯掌握下一波景氣回溫的利器。