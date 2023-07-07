《八尺門的辯護人》 衝上MOD、Hami Video戲劇排行第一

中華電信（2412）表示，出品話題台劇《八尺門的辯護人》首播後首2集上架不到24小時，一舉衝上MOD、Hami Video戲劇排行榜第一寶座，刷新史上戲劇最快同時登頂雙平台紀錄，隨後更躍居Hami Video影劇館+全館不分類冠軍。

中華電信指出，Hami Video影劇館+即日起開放前兩集免費觀賞，並持續鎖定本週日(7/9) MOD、Hami Video影劇館+將播出三、四集。

《八尺門的辯護人》以喜劇、推理和法律懸疑的特色，結合李銘順、雷嘉汭、初孟軒、范逸臣等實力派卡司，再度引爆戲迷追劇熱潮；本劇首播播畢後網路論壇即時討論區就被推爆，日前於台北電影節首映一、二集後，更是蟬連多日觀眾票選榜佳績，此次在MOD、Hami Video首播後已締造新紀錄，有望一舉與《牛車來去》、《孟婆客棧》等中華電信投資的原創好戲，躋身Hami Video歷年人氣戲劇排行榜前三名。

中華電信指出，MOD、Hami Video提供多元豐富精彩內容，明(7月8日)晚19:00全程免費直播「2023總統府音樂會－跨海音」，結合高雄市交響樂團、立陶宛聲樂團體、曹雅雯、黃妃、一青窈等各方藝人團體，將帶來跨越國界、語言、世代的音樂盛會；本週另上架《CODE-願望的代價》、《警部補大魔神》、《晚酌的流派2》等超夯日劇，獨家跟播中。

中華電信表示，推出超值優惠方案，即日起申辦「MOD家速方案2.0」，HiNet光世代500M雙向對稱頻寬搭配MOD餐包組合每月1,199元起，全方案再送搭配指定規格Wi-Fi全屋通(乙台)免月租費，網路門市成功申請，最高再加碼贈1,200點Hami Point。