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德微擬以不超過8億元收購達爾基隆廠 布局車用及AI伺服器晶片

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
德微董事長張恩傑、執行副總朱鴻鈞及達爾全球副總裁虞凱行今日共同出席重大訊息說明會，說明收購計畫。 圖/德微提供
德微董事長張恩傑、執行副總朱鴻鈞及達爾全球副總裁虞凱行今日共同出席重大訊息說明會，說明收購計畫。 圖/德微提供

二極體廠德微（3675）今日舉行重大言訊息說明會表示，董事會決議通過以現金不高於8億元，收購母公司盧森堡商達爾基隆分公司6吋晶圓製造業務、受讓其相關資產及承文其相關負債案。

德微董事長張恩傑、執行副總朱鴻鈞及達爾全球副總裁虞凱行今日共同出席重大訊息說明會，說明這項收購計畫。

德微將以不高於8億元「暫定價格」自行或由新設全資之子公司，取得達爾基隆分公司所分割的晶圓製造業務之機器設備、存貨、備品、應收帳款及扣應付帳款，交易金額也經第三方評價機構評估落於所評公允價值之合理區間。

達爾基隆分公司為專業晶圓製造工廠，其所生產之產品獲得世界一級大廠之認證與使用、更是汽車電子與 AI 伺服運算器內不可或缺關鍵晶圓產品。一般預料這也是達爾轉移部分車用產品產線給德微的計畫，有利德微加快車用產品線布局。

德微看好，藉此次併購晶圓業務，結合基隆分公司現有生產技術、將德微產品提升至更廣泛國際化興多元化之應用範疇，其併購後綜效對德微具有加乘效果、且對未來市場應用面，有更長久及深遠的助益。

德微強調，達爾基隆分公司按其總公司規劃擬依中華民國企業併購法、公司法及其他相關法律，將其晶圓製造業務分割讓與德微。

德微 晶圓 製造業

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