上櫃薪資出爐！這家IC設計公司股價、非主管員工平均薪資都奪冠

櫃買中心表示，7月3日於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下公布2022年上櫃公司非擔任主管職務之全時員工薪資資訊。平均薪資前十強中，有九檔都是半導體，其中股王信驊（5274）不但股價高居第一，員工薪資也以458.8萬元輕鬆奪冠，杰力（5299）以314.5萬元居次，力旺（3529）以295.8萬元獲得第三名。

第四名至第十名依序為九齊（6494）279.4萬元、鈊象（3293）254.4萬元、原相（3227）252.2萬元、亞信（3169）245.1萬元、M31有236.7萬元、昇佳電子（6732）235.2萬元，以及凌陽創新（5236）233.6萬元。

不過以總發放金額來看，世界（5347）以104.4億元高居上櫃公司之冠，第二名是群聯（8299）68.9億元、第三名是穩懋（3105）537.4億元，也都是半導體業。

去年上櫃公司非擔任主管職務之全時員工薪資前十強為杰力、昇佳電子、晶焱（6411）、原相、信驊、群聯、力旺、凌陽創新、鈊象，以及倚強科（3219）。其中信驊、力旺、鈊象今年名次都有進步，不過也有三檔跌出前十名。

櫃買中心並表示，本次「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」與本年6月1日揭示之「本國上櫃公司2022年度財務報告員工薪酬資訊」（全體員工人數、全體員工薪資費用、全體員工平均薪資）範圍及定義不同，是排除經理人及部分工時之員工，以聚焦於一般常僱員工之薪資水準。

櫃買中心表示，此次彙總揭示本國上櫃公司申報之2022年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括非經理人之全時員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性說明。查詢路徑：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb15，投資大眾可依證券代號、產業類別、或依平均薪資費用高低等不同排序功能進行查詢。