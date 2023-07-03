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全球筆電出貨量止跌回升 第2季估成長15.7%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

據TrendForce預估，今年第2季全球筆記型電腦出貨量將達4,045萬台，季增15.7%，為連續六個季度以來首次恢復成長，但與去年同期相比則仍衰退11.6%。展望第3季，預期全球筆記型電腦出貨量會持續成長至4,308萬台，季成長幅度收斂至6.5%。

TrendForce表示，第1季筆記型電腦品牌首要目標是全力去化終端庫存，上游拉貨動能趨緩，因而影響ODM端出貨（Sell-in）表現。第2季起，隨著品牌整機及零組件庫存逐步往可控水位靠攏，通路端壓力緩解後，回補需求逐漸浮現，第3季將受惠傳統季節性動能支撐，返校潮、節慶促銷活動會進一步刺激備貨需求，帶動全球筆電出貨量增長。

儘管市場需求尚未全面回溫，但據TrendForce觀察3月起如北美、歐洲、東南亞等區域市場的終端通路，已經開始有部分筆記型電腦機種的回補訂單。以現況來看，由於消費者可支配所得受限經濟環境影響，因此目前市場回補機種多集中於中、低階的消費型機種，尤其以建議零售價格（MSRP）落於400~600美元之間為主。

另一方面，Chromebook歷經長達七個季度的調整後，北美、印尼、印度的教育標案訂單（Tender Order）已開始釋出；烏克蘭在聯合國兒童基金會的協助下，相關教育重建需求也陸續浮現。值得一提的是，Google將於2023年7月1號正式收取Chromebook授權金，不免影響Chromebook在初階機種市場的競爭力，但同時也推升第2季整體Chromebook出貨表現，主要是筆電品牌為規避授權金產生更多成本，無論是否明確掌握終端訂單需求，均積極推進Chromebook出貨所致。

TrendForce表示，全球筆電出貨量大致已於第1季觸底，第2季可期待較明顯的季度成長，然消費級距擴大可能壓抑市場動能，預估第3季起成長幅度會開始趨緩。由於經濟持續低迷，2023全年筆電市場應仍處於盤整期，整體出貨量預估約1.63億台，年減12.2%。

Chromebook 筆電 筆記型電腦

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