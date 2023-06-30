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政院前發言人陳宗彥涉貪疑南檢包庇吃案 台高檢調查結果出爐

華新科及子公司公告總座人事異動 進行集團職務輪調

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件大廠華新科（2492）及旗下信昌電（6173）、佳邦（6284）等，今（30）日分別公告重大人事異動訊息，華新科副董事長顧立荊原兼任總經理一職，最新動態總經理由佳邦總經理曾明燦接任，顧立荊續任副董事長職位；信昌電總經理洪志謀調往擔任佳邦總經理；信昌電新任總經理由久尹股份有限公司總經理陳淳學出任。

針對人事異動案，華新科表示，主要是進行集團職務輪調。華新科部分，原副董事長兼任總經理顧立荊，續任副董事長職位，總經理由佳邦總經理曾明燦接任；信昌電總經理洪志謀調往擔任佳邦總經理，該職務由久尹股份有限公司總經理陳淳學接手。

信昌電指出，為培養高階經理人落實接班人計劃，公司原總經理洪志謀先生擬自今年7月1日起轉調關係企業任職，擬於同日新聘陳淳學先生擔任信昌電總經理職務，秉承董事會決議綜理公司一切業務。

信昌電 華新科

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