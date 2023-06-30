日立先端科技在竹北設開發中心 台積電：合作更密切

半導體設備供應商與晶片製造合作密切，日立先端科技今天在新竹縣竹北市揭幕半導體先端技術開發中心，未來可以更快的速度和台灣大客戶合作。對此，台積電表示，半導體設備邁入2奈米世代，未來挑戰增加，台積電與日立先端合作將更密切，也代表世界級設備外商對台灣的環境和發展深具信心。

總統蔡英文今天也到場，她致詞時表示，日立先端科技在台深根超過半世紀，在台灣半導體先進製程發展上，扮演不可或缺的角色，從28奈米製程發展至今，將邁向2奈米以下製程的設備研發，為產業發展注入關鍵能量。這幾年雖面對疫情及烏俄戰爭，在政策推動下，台灣對海內外的投資吸引力並未減少，包含國際大廠默克集團、科林研發、英特格及艾司摩爾，宣布擴大在台投資計畫等，顯示台灣在全球半導體產業兼具技術和製造的優勢。

台積電先進研發副總章勳明說，半導體設備進入2奈米、3奈米的世代，未來挑戰將越來越大，台積電與日立先端合作關係更密切，今天先端技術開發中心的揭幕，不僅對台積電、台灣半導體產業來說意義重大，代表世界級設備外商對台灣的環境和發展深具信心。

台積電資深副總林錦坤表示，開發中心的落成，可看見日立先端科技對市場需求的關注，也對客戶期待的積極回應。日立在台深根，讓國內半導體生態系的堅強實力跟韌性更上一層樓，樂見日立做出立足台灣，創立開發中心這個重要的投資決定，奠基於堅實的技術與研發人才的優勢，才能在分秒必爭的半導體行業競爭中脫穎而出。

新竹縣長楊文科指出，台積電研發中心在竹科、竹縣寶山鄉，不可能分散到南科、中科，已進行到3奈米以下的製程，過程中如何提升製程、量產，良率，日立先端科技的開發中心設立跟台積電等半導體廠商都有密切的關係。

竹北市長鄭朝方表示，世界級品牌選擇落腳竹北，代表竹北是一座極具優勢潛力發展的城市，竭誠歡迎更多國際企業加入，串起國際脈絡，將竹北推向世界舞台。

國際半導體產業協會總裁曹世綸表示，日立先端科技注重全球佈局和區域連結與在地的深耕，透過提供微電子和半導體最尖端的技術和服務，幫助世界夥伴共同成長，也扮演台灣半導體產業持續邁進的重要推手。