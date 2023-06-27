科思創獲頒TÜV南德複合材料邊框用聚氨酯材料認證證書

科思創甫獲得全球領先的太陽能和智慧能源產品認證與測試機構TÜV南德意志集團（以下簡稱"TÜV南德"）頒發的複合材料邊框用聚氨酯材料認證證書，成為全球首批收穫該證書的企業之一。

該認證是TÜV南德針對聚合物材料應用於太陽能行業的性能要求所做的基礎性認證。TÜV 南德基於其技術規範PPP 58208A，對科思創的拜多 ® 聚氨酯樹脂進行了材料力學性能、基材物理性能、阻燃等級以及耐熱性能等測試，整個測試週期表現良好。

TÜV南德新能源可靠性與標準化研究院院長以及TÜV南德智慧能源運營總監張祝林在頒證儀式上提到：「該證書是對科思創拜多 ® 樹脂的性能及可靠性的雙重認可，有力證明了科思創在聚氨酯產品的研發和設計方面的能力。TÜV南德一直致力於為企業提供安全與可持續發展的解決方案，保護人類、環境和資產免受技術風險影響，從而推動企業和社會的進步。我們期待與科思創在未來有更多的技術合作。」

邊框是太陽能元件的重要輔材之一，用於保護玻璃邊緣、加強太陽能元件密封性能和提高太陽能元件整體機械強度，便於太陽能元件的運輸和安裝。太陽能太陽能元件需要保證25年左右的戶外使用壽命，而邊框性能則會直接影響到電池組件的使用壽命。科思創多年來致力於為可再生能源行業提供創新的聚合物材料解決方案。為滿足太陽能產業降本增效的需求，科思創推出了由拜多 ® 聚氨酯樹脂結合玻璃纖維通過拉擠成型製程的聚氨酯複合材料邊框，並首次參展SNEC。展品位於W2-388展位元，其性能可以滿足元件邊框的力學性能以及耐久性要求，還能降低整體成本。

聚氨酯複合材料耐酸堿和耐鹽性能遠優於鋁合金，尤其適合高濕高鹽霧地區。此外，作為一種非金屬絕緣材料，其可降低潛在電勢誘導衰減（PID）效應，由此提升電池板的發電效率。

科思創客製化聚氨酯事業部副總裁馬啟明（Markus Mingenbach）提到：「很高興科思創拜多 ® 聚氨酯收穫全球首批複合材料邊框用聚氨酯材料的TÜV 南德認證證書。科思創極其重視產品的安全性。TÜV南德是值得信賴的技術合作夥伴，這份證書提高了複合材料邊框在太陽能產業大規模應用的技術可信度。未來，我們將進一步加強與產業鏈上不同企業的合作，推動太陽能行業技術進步，助力實現循環經濟。」

獲得權威認證是新材料進入大規模市場應用的通行證。科思創再度獲得國際權威的太陽能邊框材料認證證書，進一步推進了聚氨酯複合材料的應用前景。除鋁合金邊框以外，太陽能元件製造廠商如今擁有了性能和價格競爭力兼具的全新材料選擇。