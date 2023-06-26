精英發表新品熱成像監控儀 搶進智慧物聯網商機

精英集團旗下工業電腦品牌商精強科技宣布與熱感應技術新創合作，利用其最新CMOS熱成像解決方案，結合精強LIVA迷你電腦運算力，打造遠距醫療體溫監控機，進軍智慧物聯網市場，提供商業與工業應用的邊緣運算解決方案。

精強科技2022年成立，在2023年首度參加台北國際電腦展，與母公司精英電腦（2331）合作以「永續發展」為主軸，展示智能零售、多媒體娛樂遊戲、智能工廠自動化及電動車充電4大解決方案，展場中亦首度展示出一款遠距熱成像感測儀，運用新創夥伴高效能CMOS熱感應模組，結合精強本身LIVA迷你電腦運算力及熱成像顯示模組，鎖定工業與商業物聯網應用機會。

精強表示，過去熱成像技術多用於航太及軍工等利基產業，隨COVID-19疫情爆發，以及CMOS熱感測晶片技術成熟而普及，具備低耗電高傳輸特性，讓CMOS遠距熱影像感應技術跨入商業與工業場域，提供更具成本競爭力與商業規模化的熱感應解決方案。

目前越來越多商業和工業領域使用熱成像技術，除近兩年各大公共場合擺放的防疫用紅外熱成像機，熱成像模組還可以場域人數及溫度監控、工廠設備預防維護工作、加熱控制及家電溫控器等，在車載及醫療領域也有廣泛應用。

此次電腦展出的熱成像監控儀能提供即時溫度感測數據，以視覺化圖像呈現在顯示器上以利追蹤，並可同步將資料上傳雲端進行資料管理，特別適合多場域與多系統的熱感應追蹤及偵測，雙方將合作瞄準極具潛力的智慧物聯網產業，助力精強將業務觸角拓展至更多新市場。