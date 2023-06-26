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郭明錤：預計2024年光模組出貨將增長一倍 晶技將顯著受益

集微網／ 集微網

集微網消息，天風証券分析師郭明錤6月21日在推特表示，近期由於AI服務器需求顯著提升，帶動光模組的需求強勁增長。預計2024年用於AI服務器的光模組出貨量增幅將超過100%，是2023年的一倍。

郭明錤指出，AI服務器所使用的光模組，需要配備高端的「差分振蕩器」，其單價比一般服務器/消費電子產品使用的要高10-20倍，毛利率為50-60%以上。晶技作為光模組振蕩器的主要供應商之一，將從AI服務器爆發中顯著獲益。

位於台灣的晶技公司（TXC）主要生產石英晶振相關產品，郭明錤還表示，蘋果iPhone 15/16系列手機的UWB超寬帶通訊規格將升級，此外也將支持Wi-Fi 7網路，這都需要更高規格的晶振產品。具體看，iPhone 15系列晶振的單價會提升約10-15%；iPhone 16晶振單價預計提升10-20%。此外，iPhone UWB晶片的製程將從16nm升級至7nm，耗電更低、功能更強。

晶技作為iPhone晶振的主要供應商，其在蘋果供應鏈的份額也將從目前的45-50%增長至約60-70%，這有利於該公司營收和利潤增長。

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