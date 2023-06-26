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大學生暑期夢幻實習企業 台積電只排名老三、這企業二連霸

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

有的學生則是提早規劃職涯，想利用時間到企業實習，累積實務經驗，至於青年學子們的夢幻實習單位，又有哪些呢？最嚮往什麼樣的職務？yes123求職網調查顯示，四成七大學生今年有計畫參加暑期實習；至於心目中的「夢幻暑期實習企業」，在可複選狀況下，前三名依序是「長榮集團」、「台灣高鐵」、「台積電」，長榮集團已是排行榜冠軍的二連霸。

yes123求職網「暑期打工與實習調查」顯示，由於基本工資在「時薪部分」，今年已調高到176元，這當中就有49.2%透露，因此「提高」暑假打工意願。評估暑期工讀生的時薪，平均至少要215.7元才划算；其中甚至有13.8%認為，起碼要到「300元(含)以上」才夠。

除了「短期打工」外，不少學生更尋求「企業實習」的機會，雖然有的只是為了學分，或者屬於建教合作，但仍有人想要提前體驗職場。根據yes123求職網的調查顯示，46.6%大學生今年「有計畫」參加暑期實習，比例略高於去年的45.2%；而且平均期盼獲得16,312元的實習津貼。

調查也發現，對於「暑期實習」這件事情，覺得企業是否需要「支付薪酬」給學生，結果顯示：有67.1%的大學生認為，「需要支付薪酬」；以及18.1%認為「若有算學分，就無需支付薪酬」；還有14.8%認為「不論有無算學分，都無需支付薪酬」。

至於大學生心中的「夢幻暑期實習企業」，在可複選狀況下，主要依序有：「長榮集團」(32.7%)、「台灣高鐵」(31.9%)、「台積電」(31%)，以及「中華航空」(29.5%)、「鴻海」(28.6%)。其中「長榮集團」，更是取得「排行榜冠軍」的二連霸。

其他的「夢幻暑假實習單位」，又分別是：「華碩」(27.6%)、「新光三越」(26.6%)、「中華電信」(25.7%)，以及「聯發科」(24.7%)、「雄獅旅遊」(23.1%)。

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