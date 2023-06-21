仁寶股東會來了！庫存回到健康 翁宗斌釋PC下半年展望

筆電（NB）市場需求明顯回溫，代工大廠仁寶（2324）今（21）日將召開股東會，總經理翁宗斌日前透露，電子業在歷經市場一年多的庫存去化後，終於有回歸健康水位的跡象，而隨著供應鏈開始復甦，仁寶近日股價表現也相當穩定，昨（20）日以28.45元開低走高，終場收在28.9元，為電子代工五哥中，唯一收紅的個股。

翁宗斌指出，公司近年積極發展與家電、綠能、零組件等全新領域相結合的應用，加大包括精準醫療等市場的布局，截至今年在醫療、Aiot 、電子產品等方面，都繳出亮麗的成績單。展望未來佈局，公司將持續把5G、車用等領域養大，提升本身更多的獲利，並透過提升每股獲利，提升利潤的成長，去年營收表現已止跌回升，業務表現也持續成長。

他透露，公司現階段強調的不是營業額有多高，而是營收、出貨、廠房、產線等各方面整體綜合表現的平衡，而隨著AI熱潮升溫，旗下非NB產線之產能將逐步擴大，帶動營收表現跟著起飛。此外，市場預估仁寶將在今日股東會中，釋出最新車電、醫療、伺服器、IoT等領域的產能的最新前景看法。