鴻海投入車用半導體 與Stellantis攜手成立合資公司SiliconAuto

鴻海（2317）與全球領導車廠 Stellantis 今日共同宣布，雙方成立合資公司 SiliconAuto，各自持股 50%。 SiliconAuto 預計自 2026 年起，將提供一系列最先進車用半導體的設計與銷售服務，給予包含 Stellantis 在內的車用產業客戶。

此次合作將結合 Stellantis 對全球移動產業需求的深入掌握，並運用鴻海在資通訊產業的專業知識和開發能力。SiliconAuto 將為客戶提供專業車用半導體產品，尤以電動車所需的大量電腦控制功能及相關模組產品為主。

SiliconAuto 未來將供應 Stellantis、鴻海以及第三方客戶半導體需求，包含 STLA Brain -Stellantis 新推出、具備完整 OTA(Over-the-air)無線更新功能的電子電氣和軟體架構。

Stellantis 技術長 Ned Curic 表示：「掌握供應穩定的關鍵零組件，將讓 Stellantis 受惠 良多，這對我們推動自家產品快速朝向軟體定義轉型至關重要。我們的目標是為客戶打造出能與日常生活完美結合，即使出廠多年仍維持優異性能的車輛。合資公司將有助於雙方的高效合作關係，建立明確目標導向型的創新成果。」

鴻海產品長蕭才祐表示：「我們期待 SiliconAuto 透過運用兩家母公司的資源與垂直整合能力，為我們的合作夥伴提供服務，進而成為電動車產業蓬勃發展的基石。透過此次合作 發揮的綜效，將幫助客戶提高競爭力。」

SiliconAuto 公司總部將設立於荷蘭，由鴻海與 Stellantis 雙方共組經營團隊。Stellantis 將參與 SiliconAuto 零組件設計工作，提供電動車及各類新能源車未來所需的平台功能。

此次合作是繼鴻海與 Stellantis，在 2021 年 12 月宣布於車用半導體領域正式建立策略夥 伴關係後的一大進展。鴻海與 Stellantis 亦合資成立 MobileDrive，結合消費電子功能主攻智能座艙、人機互動界面與相關服務。

Stellantis是全球領先的汽車製造商和移動服務提供者，旗下擁有 Abarth、Alfa Romeo、 Chrysler、Citroën、Dodge、DS Automobiles、Fiat、Jeep、Lancia、Maserati、Opel、Peugeot、 Ram、Vauxhall、Free2move Leasys 等汽車品牌。這些著名、具象徵性的品牌體現了公司創辦人的遠見和現代客戶不斷追求創新產品及服務的熱忱。Stellantis 憑藉其品牌與產品的多樣性引領著世界移動的方式。

Stellantis 的目標是成為最偉大的永續移動科技公司，同時致力為所有利害關係人及公司營運所在的當地社會創造價值。