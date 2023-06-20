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環球晶股東常會通過全年每股配息16元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
環球晶今日舉行股東常會，順利通過各項議案及配息，全年每股配息16元。記者簡永祥/攝影
環球晶今日舉行股東常會，順利通過各項議案及配息，全年每股配息16元。記者簡永祥/攝影

半導體用矽晶圓大廠環球晶（6488）今日舉行股東常會，通過今年每股配息16元，其中包括上半年已配發的6.5元及下半年將配發的9.5元，合計發放股息為69.64億元。

環球晶下半年配息預定在8月11日發放。

今日股東常會也順利通過以1股兆遠換發環球晶0.02股，由環球晶取得兆遠100%股權。

環球晶董事長徐秀蘭在營運報告時表示，半導體相關產品已深入人們日常生活，因而半導體產業景氣與總體經濟有相當程度連結，但因公司客戶群廣泛，終端產品遍及各產業及應用領域，如車用產品、電源類產品、記憶體等，可降低單一產業景氣循環風險，因此當總體經濟不佳時，公司尚能藉此降低風險，使營運維持穩定。

徐秀蘭說，近期國際情勢變化劇烈，地域貿易衝突也對總體經濟帶來不小震盪，但環球晶在全球各地都設有生產據點，可彈性調度生產以因應相關法規、降低貿易關稅對營運成本的影響；環球晶也和客戶及供應商維持緊密關係，建立具有韌性的在地供應鏈及繼續營運計畫，彈性因應各項挑戰。

展望未來，雖然世界局勢瞬息萬變、劇烈變化的財經政策及匯率波動為全球經濟帶來不小震盪，無線通訊、車用半導體、高速運算和工業及物聯網等多項需求為半導體產業帶來結構性支撐，創造永續成長動能。

環球晶透過擴增現有產能與興建新廠的雙軸擴產策略，得以迅速掌握終端科技新商機，也擴大領先優勢。

今日股東常會也增選一席董事，由中華民國企業經理協會理事長、清大科管所兼任教授羅達賢出任。

環球晶 半導體 股東

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