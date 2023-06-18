台達電市值破兆「轉大人的開始」 謝金河：超越鴻海機會變大

AI、電動車趨勢看俏，全球電源供應器龍頭台達電（2308）近來表現火熱，16日盤中市值突破兆元也讓財信傳媒集團董事長謝金河直呼：「台灣新的兆元產業，超越中華電信指日可待」。謝金河更表示，自己曾說過台達電的市值有一天會超過鴻海，現在機率上升很多了！

謝金河昨（17）日在臉書發文，指出台達電16日股價衝高到385元，市值正好突破1兆元，到1兆375萬元，收盤371.5元，市值9,650億元，和中華電信的9,736億元在伯仲之間，市值仍居第五，但超越中華電信應指日可待。

謝金河說，單一企業市值突破1兆元，是不容易的關卡，像長榮海運市值一度破兆，現在已跌回谷底，「未來台達電在兆元市值附近可能還需要一些考驗及挑戰，一旦站穩，這可能是台達電『轉大人』的開始，下一個目標很可能超過聯發科及鴻海。」

謝金河續指，今年的股東大會，他第一次看到ICT產業老闆的信心，「一個是緯創的林憲銘，他説全球ICT的產值約6,000多億美元，其中4,000多億美元是台灣的ICT廠創造的，台灣的ICT產業長期本益比低，市值也低不合理。如果比對Dell市值約362億美元，HP約306億美元，市值約在一兆台幣上下，這次很可能是台灣ICT產業超車的最佳時機。」

謝金河說，另一名老闆則是廣達的林百里，這次的股東大會看起來有備而來，「他說未來的ICT產品如果沒有AI會賣不出去。這次AI伺服器涉及高速運算及資料儲存，安全會是最重要的考量，台灣會成為AI伺服器產業最重要的生產基地，未來成長空間無限寬廣，也許廣達有一天會漲到令人難以置信的天價。」

謝金河表示，這次台灣的ICT產業，從光寶科技、廣達、技嘉、緯創，再往下，英業達、金仁寶也飆漲。日前金寶電子慶祝50周年慶，董事長許勝雄許了很多願望，也許下一個50年會有更大的爆發。

謝金河說：「如果從卅年來的走勢來看，台達電像紥馬步一般，從廿幾元一路往上爬升，跟鴻海正好是對照組，鴻海在90年代出現375元天價，2000年左右到過300元，這些年郭董曾許諾鴻海沒有200元，他不退休，現在熱衷政治，對鴻海未來發展可能是負數。十年前，我曾經說過，台達電的市值有一天會超過鴻海，現在機率上升很多了！」