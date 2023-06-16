裕融斥資9.5億元 取得「LINE TAXI 叫車平台」過半股權

裕隆（2201）集團旗下子公司裕融企業（9941）於今(16)日董事會通過投資核准，裕融企業將以現金增資方式投資觔斗雲聯網科技(股)公司，計畫以約9.5億金額，取得50.7%股權，成為最大股東，整體程序待相關部會核准，強化裕隆集團在MaaS移動用車服務與數位轉型策略布局，

裕融表示，期望藉由本次增資合作案，結合新創叫車服務平台以及裕融企業在汽車金融與出行服務的優勢，創新打造出行生態系整合策略，未來提供一站式線上開放平台整合多元移動服務，打造「以科技改變移動服務」，滿足客戶服務需求，創造更多MaaS(Mobility as a Service)移動服務的競爭優勢。

裕融企業以現金增資方式投資的觔斗雲聯網科技(股)公司，前身原是LINE輔導育成台灣新創團隊，2019年由台灣連線(股)公司(LINE)入主投資，共同成立「LINE TAXI 叫車平台」，搭建在LINE擁有全台活躍用戶的通訊軟體與完整的生態圈上，致力打造創新的叫車服務體驗。

法人分析，「LINE TAXI 叫車平台」平台優勢是用戶無須下載其他程式，只需要透過手機裡的LINE，就能使用叫車、付款、分享行車路徑等功能。LINE Taxi經營至今，用戶數及駕駛數翻倍成長。