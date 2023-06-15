英業達攜手恩智浦、VicOne 開發車用整合網路安全方案

伺服器設計製造廠英業達（2356）近日宣布，攜手趨勢科技旗下車用資安新公司VicOne與汽車半導體大廠恩智浦（NXPI），針對軟體定義汽車(SDV)領域，開發一套「整合式即時網路安全解決方案」，共同為建構相容、高效且安全的軟體定義汽車(SDV)跨出一大步。

英業達董事長葉力誠透露，公司與恩智浦及VicOne的合作，充分展現出通過驗證的電子元件與資安防護密切整合的樣貌，透過這樣預先整合的車用方案，足以滿足全球汽車製造商與供應商當前及未來的網路安全防護需求。公司合作推出的第一套解決方案，勢必將為所有人帶來一種更安全、更令人安心的駕駛體驗。

這套整合式即時網路安全解決方案，結合英業達Central Gateway中央閘道器及VicOne的車用資安防護軟體為汽車製造商與恩智浦S32G車用網路處理器，大幅簡化網路安全實作，替供應商帶來相容性及效能的全面提升，且以系統級方式的統包解決方案，將為汽車製造商(OEM)及供應商改善系統的整體相容性及效能，同時提升擴充性並簡化產品上市實作活動。

此外，這項整合方案亦高度滿足目前最新的車輛安全法規要求，例如ISO/SAE 21434網路安全工程標準；而這套整合式即時網路安全解決方案結合VicOne端到端全面防護的車用網路安全軟體，提供以下關鍵功能來對抗持續不斷演變的網路威脅。

據了解，近年網路威脅千奇百怪，而有3項最為嚴重，包括即時的深度封包檢測(DPI)與車內網路惡意流量偵測、具備完整可視性的分析，用於識別威脅並主動搜尋潛在風險、藉由獨特的「虛擬修補(virtual patch)」來回應威脅，無須修改程式碼或更新韌體。

NXP Connects 2023將於6月13日至14日在美國加州聖塔克拉拉(Santa Clara)舉行，現場將有一千多名工程師參加恩智浦舉辦的教育訓練、面對面交流、解決方案展示以及產業領袖演講，而VicOne將在大會中宣布這項合作計畫以及由此而推出的解決方案。

VicOne副總裁蔡木本表示，能夠快速開發軟體的汽車製造商及供應商，將擁有決定性的競爭優勢，然而今日軟體定義汽車的複雜性以及高度互聯特性，更突顯出汽車網路安全的重要性，與恩智浦及英業達合作開發整合式解決方案，將使得汽車產業能更簡單、無縫防護車輛安全，並透過汽車資安軟體防護來應付未來的新興風險。

恩智浦車輛控制與網路解決方案全球行銷總監Brian Carlson表示，廠商之間彼此合作、結合各自的專業和技術來開發解決方案，對於加快軟體定義汽車的發展至關重要。英業達的中央閘道器(CGW)運用了恩智浦S32G處理器強大的運算、網路及安全功能，若再與VicOne 的車用資安防護軟體整合，將提供一套很有吸引力的解決方案來因應不斷演變的汽車網路安全威脅。