智邦董事長林明蓉 看好AI帶來高運算及高速需求

智邦科技（2345）今（15）日舉行股東會，董事長林明蓉表示，AI將帶來高運算及高傳輸量，智邦已經研發並推出相關AI產品，包含智慧NIC卡、量產人工智慧推論（Inferencing）加速卡，未來將持續投入相關產品。

智邦去年營收772億元，年增29.5%，稅後純益81.66億元，年增73.6%，每股稅後純益14.64元。網路交換器貢獻營收比重59%，網路應用設備占營收27%，網路接取設備占營收9%，無線網路占2%。

智邦股東會承認去年營運報告，並通過每股配發7.5元現金股利。

智邦持續投入超大規模資料中心及通訊數據中心量產高密度的100G/400G交換器，同時研發次世代800G資料中心交換器系統架構，研發深度學習智慧網卡，隨著人工智慧及機器學習系統開發持續創新，量產人工智慧推論（Inferencing）加速卡，可供資料中心為支持海量AI數據計算所需。

展望未來，林明蓉表示，智邦掌握新世代網路通訊核心技術及加速運算技術產品布局下，整體營運將隨資訊應用及網路基礎建設需求增加而持續成長。

林明蓉表示，人工智慧應用正快速成長，預期未來運算及溝通傳輸需求將持續增加，智邦已經開發智慧NIC卡，用於人工智慧、機器學習得深度學習，面對未來集體的高科技發展感到興奮，智邦也將持續投入相關產品。