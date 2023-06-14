慧榮加入NXP合作夥伴計畫 共逐車用商機

NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技今日宣布加入恩智浦（NXP）合作夥伴計畫，成為註冊合作夥伴，並參加6月13至14日於美國加州聖塔克拉拉所舉辦的NXP Connects。透過合作夥伴關係，慧榮科技的NAND儲存解決方案及圖形顯示SoC能與NXP眾多的車用電子產品相結合，提供卓越的效能及穩定的品質，以滿足汽車行業的獨特需求，達到相輔相成的合作效果。

慧榮展示專為自動駕駛和電動車應用所設計的Ferri嵌入式儲存解決方案，包括FerriSSD、Ferri-eMMC和Ferri-UFS。Ferri 嵌入式儲存解決方案採用台積電車用晶圓生產流程製造，符合AEC-Q100及ASPICE認證標準，滿足資訊娛樂系統、先進輔助駕駛系統（ADAS）和車載資通系統等各種汽車應用對高可靠性、資料整合性及效能的嚴苛要求。

慧榮也在NXP Connects展示SM768圖形顯示SoC。SM768 可與i.MX family等NXP SoC一起執行。如此結合可讓NXP平台透過USB介面支援4K超高畫質解析度。

透過成為NXP註冊合作夥伴，慧榮將與NXP攜手致力於提供領先的配套平台解決方案，推動創新並促進自動駕駛和電動車市場的持續成長。