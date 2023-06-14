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慧榮加入 NXP 合作夥伴計畫

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

記憶體控制晶片廠慧榮於今（14）日宣布，加入NXP合作夥伴計畫，成為其註冊合作夥伴。慧榮參加6月13至14日於美國加州聖塔克拉拉所舉辦的NXP Connects。期盼透過與合作夥伴關係，慧榮的NAND Flash儲存解決方案及圖形顯示系統單晶片，能與NXP的車用電子產品相結合，以滿足汽車業的需求。

慧榮在會中展示專為自動駕駛電動車應用所設計的Ferri嵌入式儲存解決方案，採用台積電（2330）車用晶圓生產流程製造，符合AEC-Q100及ASPICE認證標準，預期可滿足資訊娛樂系統、先進輔助駕駛系統（ADAS）和車載資通系統等各種汽車應用，對高可靠性、資料整合性及效能的要求。

同時，慧榮也在NXP Connects中展示SM768圖形顯示系統單晶片。

透過成為NXP註冊合作夥伴，慧榮強調，將與NXP攜手致力於提供領先的配套平台解決方案，推動創新並促進自動駕駛及電動車市場持續成長。

控制晶片 自動駕駛 電動車

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